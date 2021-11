Kolín tak přezimuje na poslední šesté příčce západní skupiny, kde má dokonce tři minusové body za úvodní kontumaci s Mostem. „Každopádně pro nás bylo utkání s Korábem takový odrazový můstek, ať už v počtu hráčů, v jakém jsme přijeli, ale i s kvalitou. Proč zápas vypadal tak, jak vypadal, spočívalo v nasazení. V zimě nás čeká tvrdá práce, abychom se s týmem hlavně dostali do herní pohody. Konečně jsme nějaký duel vedli, dosud jsme vždy prohrávali, dostali tři, čtyři rychlé slepené góly a na tým to padlo, zápasy končily nehezkými výsledky,“ popsal hrající kolínský trenér Jiří Oberreiter.

Přestože šel Koráb do utkání v pozici jasného favorita, soupeř jej zaskočil. „Se třemi body jsme stoprocentně spokojení, jelikož jsme věděli, že Kolín obměnil tým na poslední zápas. K mému překvapení přijel v dobrém složení oproti předešlým vzájemným utkáním. Podle tabulky a dosavadní prezentace Kolína jsem po pravdě čekal lehčí zápas. Hosté nás dost zaskočili, dostali se do dvoubrankového vedení, nám chyběl první poločas drajv, chuť. To už se táhne od zápasu v Příbrami, strašně jsme polevili,“ uznal kouč Korábu Jakub Kotek, který tentokrát nastoupil mezi tyčemi.

Kolín poslal do vedení už ve třetí minutě Oberreiter a ve 21. minutě zvýšil kapitán David Koděra. Minutu před přestávkou ovšem snížil Matěj Jahoda. „Vedli jsme 2:0, ale kontaktní gól pro nás znamenal takovou stresovou situaci. Kdybychom byli v herní pohodě, určitě pracujeme jinak i s poločasovým výsledkem 2:1. Koráb zaslouženě bojuje o první místo ve skupině, ale k naší prohře přispěla i smůla, když jsme dostali sporný gól těsně po poločasové přestávce. Jedna strana tvrdí, že byl, druhá, že nebyl, všichni to neviděli. Pak se to s námi vezlo, ale dokázali jsme se s tím vyrovnat,“ líčil kolínský trenér.

Minutu po přestávce srovnal David Macháček, který hned za další minutu poslal domácí celek do vedení. „O půli jsme si řekli, co se nám nelíbilo a že je potřeba přidat. Rychlý gól hned z první rozehry nás nakopl a myslím, že dvacet minut jsme drželi otěže zápasu. Kluci hráli se stoprocentním nasazením, tak si to představujeme,“ podotkl Kotek.

Pražský brankář i kouč si u obou branek Macháčka připsal asistenci. „Přišly po protiútocích, kdy hosté neproměnili šance a rychlým výhozem jsem našel Davida Macháčka, který individuální akce dotáhl až do gólů,“ popsal Kotek. „Branky jsem dostal z nechytatelných střel po našich chybách, kdy jsme soupeři nechali prostor, hrubku jsem nepředvedl, takže i z mé strany spokojenost,“ sdělil trenér Korábu.

Zápas se ovšem lámal v závěru. V 54. minutě srovnal Jindřich Stránský, jenže za dvě minuty vrátil Korábu vedení Tomáš Jurčík. Definitivní pojistku přidal minutu před koncem Marek Barták. „Gól na 3:4 byl zlomový, na ten už jsme nedokázali odpovědět,“ hlesl Oberreiter.

Kolín ovšem ukázal, že nemusí být otloukánkem soutěže. „Na poslední kolo jsme přivedli čtyři nové lidi, kteří doteď nenastoupili v Superlize a připojili se k týmu. Čeká nás zimní příprava na zbylá tři kola, ve kterých potřebujeme bodovat, abychom neskončili poslední. Teď jsme v tabulce za minus tři body, takže musíme jít krok po kroku, první meta je nula, pak se pokusit o bodový zisk. Máme relativně příznivý los, Příbram a Plzeň doma, Staropramen venku,“ informoval kolínský kouč.

Poprvé nasadil gólmana Michala Bricína, do pole Daniele Bareše a dva ukrajinského fotbalisty Ramana Metlushka a Artema Motrunicha. Podruhé na podzim naskočil nový kapitán Koděra. „Nejde jen o to přivést kvalitní hráče, ale i takové, kteří mají zájem a budou přínosem pro tým, budou vůdčí osobnosti a zapůsobí i na kluky, kteří nechodili. Stávalo se nám, že vypadl jeden hráč, pak druhý a ostatní si řekli, že nepojedou na venkovní zápas, aby nedostali šišku, deset kusů. Pak jsme odjížděli v šesti lidech a utkání nemůže ničím jiným končit,“ zlobil se Oberreiter

Hodně si slibuje také od brankáře Bricína. „Potřebovali jsme někoho takového jako psychickou podporu. Máme kvalitního gólmana Daniela Bínu, jenže nemá sebevědomí a když nastoupí proti hráčům jako David Macháček nebo Dominik Kostka ze Staropramenu, nemůže se rovnat s gólmany jako Ondřej Bíro či Václav Šlégr. V malém fotbale bývá gólman rozdílový a je hodně znát, když umí nohama a má sebevědomí, pomůže otočit i nepříznivý výsledek. Jak gólman, tak celek, musejí mít sebevědomí, jinak nemůžete dělat nic,“ pravil Oberreiter.

Zatímco v loňském zkráceném ročníku Superligy malého fotbalu obsadil SC Koráb Praha až pátou příčku v západní skupině, nyní se nachází na vedoucí pozici o bod před Staropramenem, který ovšem v úterý dohrává duel s Plzní. „Loni jsme pořádně nevěděli, do čeho jdeme. Podařilo se nám získat kluky ze Staropramenu, kteří dodali zkušenosti. Čekal jsem, že mužstvo bude potřebovat dvě, tři sezony, než si navykne na tempo a utvoří tým. S výkony v tomto ročníku jsme hodně nad plán. Dali jsme si za cíl postoupit do play-off z jakéhokoli místa a už teď ho máme jisté minimálně ze čtvrté pozice. S tím, jak je sezona rozehraná, máme boj o první místo v západní skupině ve svých rukách a byla by škoda ho ztratit. Určitě nás jistota postupu neuchlácholí, porveme se o první dvě příčky, které nám zajistí odvetu čtvrtfinále na domácím hřišti,“ plánoval hrající kouč Kotek.

SC Koráb Praha – Vlci Kolín 5:3 (1:2)

Branky: 29. Jahoda, 31. Macháček, 32. Macháček, 56. Jurčík, 59. Barták – 3. Oberreiter, 21. Koděra, 54. Stránský. Rozhodčí: Šik – Novotný. ŽK: Hulinský, Jahoda – Stránský, Bug, Bareš.



SC Koráb Praha: Jakub Kotek – Marek Barták, Petr Hulinský, Tomáš Kouklík, David Macháček, Tomáš Jurčík, Tomáš Rothe, Jakub Nový (C), Matěj Jahoda, Kryštof Petr, Jan Carda.



Vlci Kolín: Michal Bricín – David Koděra (C), Jiří Oberreiter, Jindřich Stránský, Adam Vyhnánek, Martin Bug, Daniel Bareš, Raman Metlushko, Artem Motrunich, Tomáš Kmoch.