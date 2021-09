Až v posledních dvaceti minutách zlomil SC Koráb Praha odpor Vlků Kolín v utkání druhého kola Superligy malého fotbalu. Pražané si nakonec odvezli výhru 5:0.

Vlci Kolín v Superlize prohráli doma s pražským Korábem | Foto: Foto: Superliga

Koráb si po předchozím vítězství 4:3 v Příbrami připsal podruhé za sebou tři body a na druhé pozici západní skupiny zaostává pouze o skóre za Mostem. „Naše hlavní ambice je postup do play off, to je pro mě i pro všechny kluky základ. Samozřejmě chceme postoupit z co nejlepšího místa a když se nám bude dařit, pokusíme se v soutěži dojít co nejdál. Máme šest bodů, takže jsme udělali dva správné kroky a doufám, že na ně navážeme příští neděli, kdy nás čeká hodně těžké utkání se Staropramenem,“ vyhlížel pražské derby kapitán Korábu David Macháček.