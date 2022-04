Drtivá výhra už nic nezměnila na tom, že středočeský výběr obsadí čtvrtou pozici a půjde do bojů o medaile proti jednomu z jihomoravských favoritů. „Chceme zabojovat o další postup. Jsme čtvrtí, kluky trochu mrzela prohra v Mostě, i když by asi nic neřešila, je to silný soupeř a dodala by víc sebevědomí, než máme. Koukal jsem, že půjdeme na Blanensko, nebo Brno, což jsou silní soupeři, ale chuť vyhrávat a dobře si zahrát má každý. Porveme se o dobrý výsledek,“ slíbil příbramský záložník Matěj Habart.

Při vítězství v Kolíně si odbyl premiéru v Superlize malého fotbalu, kterou okořenil dvěma góly a asistencí. „Musím poděkovat spoluhráčům, že mi to dvakrát výborně připravili do šance a jen jsem to uklidil, pak jsem nahrával na gól kapitánovi Davidu Sandrovi. Co se týče čísel, byla to vydařená premiéra,“ usmál se.

Vlci přitom na domácím hřišti skvěle začali, když po čtvrthodině otevřel skóre Jindřich Stránský. „Nemyslím si, že výsledek odpovídá hře, hráli jsme víc na balonu než příbramský celek, který měl však lepší přechod do útoku a využil toho. Neproměnili jsme šance, co jsme měli,“ litoval záložník Stránský.

V osmnácté minutě srovnal David Sandr a od té doby se hosté chopili střelecké taktovky. Do přestávky poslali Partyzan do vedení Jiří Junek a Ondřej Drašnar, po pauze zvýšili Habart se Sandrem. „Naše chyba byla v útoku. Měli jsme většinou dobrou akci, ale z protiútoku jsme dostali gól, ten měli příbramští kluci dobrý. Druhý poločas jsme začali příležitostí, kdy jsme šli sami na bránu, ale neproměnili jsme a pak se to zlomilo. Nezachytávali jsme protiútoky, proto jsme dostali tolik gólů,“ litoval Stránský.

Ve 42. minutě aspoň korigoval domácí kapitán David Koděra. „Malý fotbal se hraje na malém prostoru a dvakrát třicet minut je hrozně dlouhá doba, takže i když někdo vede o tři čtyři branky, stačí blbá pětiminutovka a pět gólů klidně dostanete. Museli jsme furt hrát,“ líčil příbramský záložník.

Hosté si vedení pohlídali a definitivní podobu skóre stanovili dalšími brankami Habart, Sandr a Drašnar. „Měli jsme před utkáním zprávy, že kluci z Kolína posílili a na balonu na tom nebyli vůbec špatně. Co se týče taktických věcí a hry dozadu, tam měli větší rezervy. Myslím, že jsme utkání zvládli dobře, ale Kolín se určitě zlepšil v porovnání s podzimem,“ podotkl Habart, který může naskočit na jakémkoli postu. „Nevadí mi hrát kdekoli, i vzadu, protože brankář dává balon na obránce a mě baví vymýšlet přihrávky. V prostředku zase můžu soupeře přečíslit. Vyhovuje mi ofenzivní hra, baví mě dávat góly a přihrávat, práce s balonem na malém prostoru, nepočítám dlouhé přihrávky vzduchem,“ doplnil.

Přestože poslední kolínské duely naznačují vzestup, Vlci zakončí sezonu na poslední šesté pozici v západní skupině celostátní soutěže. „V další sezoně se chceme dostat do play-off, nějaké kluky už jsme přivedli, proti Příbrami nemohli dva nastoupit. Ještě chceme přivést další dva kluky, abychom postoupili do play-off a udělali nějaký výsledek. Poslední zápasy už hra vypadala jinak, než když jsme v soutěži začínali. Dá se říct, že tehdy to byla fakt hrůza, teď jsme na lepší na cestě,“ vyhlížel Stránský.

Vlci Kolín – Partyzan Příbram 2:8 (1:3)

Branky a nahrávky: 15. Stránský (Oberreiter), 42. Koděra (Vyhnánek) – 18. Drašnar (Junek), 22. Junek (Sandr), 23. Drašnar (Sandr), 34. Habart (Junek), 37. Sandr (Habart), 46. Habart (Sandr), 56. Sandr (Junek), 59. Drašnar (Junek). Rozhodčí: Šťástka – Havel. ŽK: Drašnar (Příbram).



Vlci Kolín: Michal Bricín – Adam Vyhnánek, Jiří Oberreiter, Petr Kesner, David Koděra, Daniel Bína, Martin Bug, Tomáš Kmoch, Jindřich Stránský.



Partyzan Příbram: Jan Bohuslav – Erik Šlechta, Ondřej Drašnar, Jiří Junek, Matěj Habart, Petr Holakovský, David Sandr, Jiří Vlk, Jan Mezera.