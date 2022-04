Sám Václav Štembera uznává, že se toto nestává každý den. Pět branek, to už je pořádná porce. „Pět gólů? To jsem dal možná někdy za mladší žáky. A to už je pěkně dávno,“ zasmál se šťastný střelec. „Teď se mi teda poštěstilo,“ přidal.

Je jasné, že za svůj excelentní počin bude muset do kabiny spoluhráčům něco zaplatit. „No, myslím, že tam nějaká sazba je. Za hattrick je tam částka určitě. Doufám, že se to za těch pět gólů nějak nenavýší,“ culí se borec, který v září oslaví kulatiny – bude mu třicet let.

Hattrick stihl za pouhých šest minut. A to je sakra kraťoučká doba. „Ani netuším, jak se to seběhlo takhle rychle. Prostě jsem vždycky běžel dopředu a vystřelil jsem. Padalo mi to tam, měl jsem šťastný víkend,“ popsal snadný recept na střílení gólů autor pěti mcelských zásahů a střelec utkání.

S fotbalem začínal ve Velkém Valtinově. Zahrál si třeba za Jablonné v Podjěštědí nebo za Dubnici, hostoval také v Novém Boru. Před třemi roky se přestěhoval do Nymburka a odtud mířila jeho cesta na hřiště do Mcel. „Dostal jsem se tam přes kamaráda,“ vysvětluje operátor výroby. „Ten mi nabídl, abych šel hrát s ním do Mcel. Mezitím jsem dlouho nikde nehrál, tak jsem si řekl, že si půjdu zase zahrát. A zase jsem začal.“

Jeho třetí branka v zápase byla výstavní. „Ani nevím, jak jsem to tak hezky trefil. Bylo to trošku z úhlu, letělo to přes celou bránu na zadní tyč. Ani já jsem tomu nevěřil,“ řekl skromně Štembera. A ten nejtěžší gól? „Asi ten poslední. Brankáři to nějak vypadlo za něj a už to vypadalo, že to rozhodčí neuzná. Ale nakonec to gól byl,“ dodal Václav Štembera.