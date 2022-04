Za nejhezčí ze tří branek považuje hned tu první. „Rozhodně to byla první trefa. Byla z rohu, určitě to byla nejhezčí branka. Takty dvě byly jen dorážky,“ uvedl Dudla. „Možná mohla tato branka vypadat také jako nejtěžší, ale možná že horší byla ještě třetí. Dostal jsem krásnou přihrávku ze strany od Borka a bál jsem se, abych z malého vápna nepřekopl bránu. Chtěl jsem to trefil a ne se znemožnit,“ pousmál se třicetiletý fotbalista Červených Janovic.

Má za sebou už několik štací. S fotbalem začínal v poděbradské Bohemii a procestoval řadu regionálních týmů. Vybrat není tak snadné, Dudla však vsadil na dvě adresy. „Určitě bych vypíchl Suchdol, kde jsme měli výbornou partu a hráli jsme dobrý fotbal. Teď se mi líbí v Červených Janovicích. Takže nejspokojenější jsem byl na těchto dvou štacích,“ přiznal hráč lídra tabulky.

Nastupuje po boku velezkušených Řepky, Jiránka a Kacafírka. „Je to fakt super. Jsou to nejen výborní fotbalisté, ale také super kluci do party. Ale v tomto směru se nechci bavit jen o ligistech. Máme super partu a všichni v týmu jsou si rovni. A také táhneme za jeden provaz. Sedli jsme si jako parta a daří se nám,“ je rád Dudla. „Pro mladé je to velká škola, je to k nezaplacení,“ přidal.

Při minulém angažmá se sešel v týmu Polabanu Nymburk se svým bratrem. Byla to pro něj velká událost. Pak se jejich cesty rozešly. Mladší Martin zamířil do divizních Horek nad Jizerou, Tomáš do Červených Janovic. Starší z bratrů ale nežárlí. „To v žádném případě. Brácha je o pět let mladší a mohlo by to ještě někam dotáhnout. Třeba výš než do divize, myslím, že na to má,“ chvílí rodinného příslušníka Tomáš. „Tím, že jsem si zahrál s bráchou, jsem si díky Polabanu splnil sen. Zahrál jsem si to, co jsem si zahrál, a nyní jsme každý někde jinde. A bráchovi fandím,“ dodal Tomáš Dudla.