Cíl Vykáně je jasný – postup do vyšší soutěže. „Je to náš cíl, to rozhodně ano,“ přitakal sedmačtyřicetiletý fotbalista. „Náš náskok je už velký. Snad se nic nestane a my to v klidu dotáhneme. Nejtěžší soupeře už máme za sebou,“ má jasno Dlouhý.

Naposledy pomohl týmu pěti zásahy. A to je pořádná porce gólů. „Už se mi to v nějakém zápase podařilo. Jen si nevzpomenu, kdy a s kým to bylo, už je to delší dobu. Nejvíc jsem dal v jednom utkání asi devět branek, ale to už je hodně dávno,“ usmál se střelec Vykáně.

Dal gól pravou nohou, levou nohou i hlavou. „Ten nejhezčí byl asi ten druhý. Trefil jsem to po centru z voleje, navíc levačkou, takže béčkem. Nechtěl jsem to překopnout a trefil jsem to dobře. A jeden byl i hlavou a to je svátek. Ale jinak byly skoro všechny góly pěkné,“ těšilo sedmačtyřicetiletého borce.

Dva góly dal v prvním poločase, po přestávce přidal ještě hattrick. „Šlo to celkem rychle. Je pravda, že ty tři góly šly docela rychle za sebou,“ uvědomil Dlouhý.

FOTO, OKRES: Lídr naděloval, zkušený Martin Dlouhý nasázel Jeseníku pět gólů

Ten byl také členem vykáňské party, která to v malé vísce dotáhla až do divize. „Měli jsme tým jako hrom. Mužstvo poskládal Fabio Leggeri a byl to fakt výborný tým. Hráči, co tady byli, měli velkou kvalitu. Třeba bratři Jarolímové. S těmi jsem se znal už dřív. A byli to i další borci,“ nechtěl na nikoho ze slavné éry zapomenout autor pěti víkendových tref a tím pádem Kanonýr Deníku.

Ve fotbale si zahrál druhou ligu za Xaverov, ve futsale válel v nejvyšší soutěži a také v reprezentačním dresu. „V mládí pro mě byl víc fotbal. K futsalu jsem se dostal přes bývalého šéfa Viktorky Žižkov. Ten chtěl, abych šel hrát futsal. Zajímalo by mě, kam bych to dotáhl ve velkém fotbale. Ale ničeho nelituji,“ uvedl borec, který strávil ve futsalové Spartě Praha mnoho sezon. Ale ve fotbale patří jeho srdce Vršovicím. „Fandím Slavii a přeji i Bohemce,“ dodal s úsměvem Martin Dlouhý.

