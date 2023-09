Osmadvacetiletý Jiří Sodoma už nenastoupil za Kolín v posledním zápase v sobotu, kdy Sparta prohrála doma 0:4 s týmem Velvar. Hlasatel na stadionu oznámil, že má Sodoma svolení k přestupu. Nikdo ale netušil, o jaký klub se jedná. Nyní podepsal smlouvu s druholigovou Viktorií Žižkov. „Je to další krok v mé kariéře,“ uvedl k přestupu Jiří Sodoma. „I když je mi už dvacet osm let, stále se dívám dál a je to pro mě další výzva. Chtěl bych se prosadit do základní sestavy a uvidíme, co bude dál,“ řekl dnes už bývalý hráč Kolína.

S Viktorkou koketoval už v minulé sezoně. Jeho námluvy nedopadly v minulé sezoně, ale až v té právě probíhající. „V minulé sezoně to bylo jiné, Žižkov hrál také třetí ligu jako my a po sportovní stránce mě to tolik nelákalo. Teď hraje druhou ligu, a teď to také dopadlo,“ usmála se čerstvá posila pražského celku.

V létě také zkoušel štěstí v rakouské druhé lize a v regionální lize v Německu. Tam se ale na testech zranil a na čas pauzíroval. „Při zápase v Německu jsem v páté minutě utkání po rohu špatně došlápl a byl konec. Nehrál jsem pět týdnů,“ podotkl kanonýr.

První prognóza zněla hrůzostrašně: stop na tři měsíce. Naštěstí nebylo zranění tak vážné a Sodoma věnoval uzdravení spoustu energie. „Rehabilitace byla celkem rychlá. Obešel jsem několik doktorů, abychom věděli, jak na tom doopravdy jsem. Spousta lidí mi moc pomohla a za krátký čas jsem se vrátil zpátky. Za to všem patří dík,“ oddechl si Sodoma.

V minulém ročníku se Kolínu dařilo parádně, skončil na čtvrté příčce s rovnými padesáti body. On se stal s třiadvaceti góly nejlepším střelcem soutěže. To jej posunulo do vyšších fotbalových pater. „Myslím, že to byla jedna z věcí, že se nám dařilo. Když se daří týmu, daří se i jednotlivcům. Mě se vedlo, dával jsem góly a všimli si toho z vyšší soutěže. Tak to chodí,“ uvedl fotbalista.

Letošní sezona zatím není z pohledu Kolína tak dobrá. Asi chybí góly Jiřího Sodomy. „To si úplně nemyslím. Jsou v Kolíně hráči, kteří mě dokáží nahradit, nebo se góly rozdělí mezi více hráčů. Kolín má kvalitní tým, ale výpadek přijít může. Určitě půjdou jeho výkony nahoru,“ je přesvědčený obávaný střelec.

A co si slibuje od svého druholigového angažmá na Žižkově? „Rád bych dal nějaký ten gól a chtěl bych být platný pro tým. Abychom se v klidu zachránili a třeba hráli v další sezoně ve vyšších patrech tabulky,“ přeje si Jiří Sodoma.

Nováčkovi druhé ligy se nevede podle představ. Po osmi kolech má na kontě pouhých sedm bodů a je v šestnáctičlenné tabulce dvanáctý. Sodomovy góly by se tak mohly náramně hodit.