Vzpomínka na hattrick není u třiadvacetiletého borce nijak vousatá. „Tři góly jsem dal naposledy na konci podzimu. Vyhráli jsme sedm nula a bylo to proti Ratboři,“ vybavil si Dufek ne moc starý hattrick. „To je také skoro naposledy, co jsem hrál. Teď jsem kvůli zranění odehrál teprve třetí zápas,“ řekl kouřimský útočník.

Ten se mohl pochlubit především třetím gólem. „Dostal jsem míč od Vojty Keltnera a trefil jsem to jako Thierry Henry, obstřelil jsem gólmana k tyči,“ culil se Dufek.

Jeho střelecký počin ho nebude ani nic stát. „Ne ne, za to se už u nás asi neplatí, asi se to už neřeší. Nikdo po mě zatím nic nechtěl. Snad to nepřijde,“ doufá v nadsázce třígólový střelec.

FOTO: Šlágr kola bez branek. Velim udržela domácí neporazitelnost

Toho ale momentálně trápí zranění a hraje se sebezapřením. I kvůli personální nouzi kouřimského týmu. „Zraněný jsem od předposledního tréninku v zimní přípravě. Poranil jsem si kotník. Ten jsem uzdravil a teď mě trápí pro změnu kolenu,“ popsal zdravotní peripetie Dufek.

Kouřim se v posledních několika kolech potýká s velkou marodkou. K jednomu utkání okresního přeboru na jaře ani nejela. „Prostě se to sešlo. Je to blbá shoda náhod. Ani hřiště nebyla po zimě ideální a hodně z nás si na nerovném terénu podvrtlo kotník. Ale už se dáváme dohromady, zase to bude fungovat,“ má jasno hráč Kouřimi.

Také spoluhráči nechali jeho gólové představení celkem v klidu. „Ani nic neříkali, jen mi gratulovali. Asi jsou na to u mě zvyklí,“ smál se třiadvacetiletý fotbalista, který se dal i kvůli zranění na dráhu trenéra. V současné době vede kouřimský dorost. „Je to náročné na psychiku,“ vidí fotbal z druhé strany čerstvý kouč. „Ale baví mě to hlavně proto, že to baví kluky. Spousta z nich se na to chtěla vykašlat. Ale vydrželi a to mě těší,“ dodal Tomáš Dufek.

Mezi mládežníky zazářil českobrodský Tobiáš Markov, v zápase krajského přeboru mladších žáků dal sedm gólů.