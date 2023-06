Nyní ho může těšit fakt, že teď dává góly. Větší radost má ovšem z toho, že je zdravý a může zase nastupovat v zápasech. „Určitě mám větší radost ze zdraví, že můžu zase hrát,“ je rád Tomáš Dufek.

Nehrál dlouhou dobu, teď už zase na fotbalových trávnících válí. Vypadá to, že byl na zápasy hodně nažhavený, že mu hraní hodně chybělo. „Vždy, když nemůžu jít na hřiště, ať už jen na trénink nebo zápas, tak mě to hodně mrzí a chybí mi to. A těším se na to, až tam zase vlezu,“ uvedl čtyřiadvacetiletý fotbalista, který má na kontě v letošním ročníku i přes řadu promaroděných utkání jednadvacet přesných zásahů. Lepší jsou jen Petr Pavlík ze Zásmuk (23 gólů) a Ondřej Sodoma (22 gólů - dal je za Velký Osek, odkud ale v zimě odešel do Kolína). Dufek si tak brousí zuby na pomyslnou korunu krále střelců, kterou už v minulosti získal. „Bylo by hezké vyhrát nejlepšího střelce, s klukama o tom občas padne řeč, že by mi to přáli. Ale uvidíme, jak to dopadne, ale určitě se o to poperu,“ věří si kouřimský střelec.

Čtyři góly dal naposledy minulou sezonu. „Bylo to proti Ratboři,“ vybavil si ihned Kanonýr Deníku, který také musel sáhnout do peněženky. „Takové ´úspěchy´ se platí hned po zápase v hospodě,“ usmál se autor čtyř víkendových tref.

OKRES: Hrálo se pouze šest zápasů. Český Brod do Krakovan nepřijel

Od spoluhráčů se mu dostalo pochvaly už během utkání. „Spoluhráči mě potěšili už během zápasu, když říkali, abych jich dal ještě víc. To už se bohužel nepovedlo,“ litoval na oko kouřimský útočník.

Potěšil ho hlavně třetí gól, který vybral jako nejkrásnější. „Nejhezčí byl asi třetí gól, když přišel přesný centr z pravé strany od Svobody a z jedničky jsem uklízel k tyči,“ popsal svoji trefu forvard třetího celku tabulky, který na lídra z Jestřabí Lhoty ztrácí jen tři body.

Kromě toho, že Dufek fotbal hraje, je také trenérem kouřimského dorostu. „K trénování mě to táhlo dlouho. Baví mě vymýšlet taktiky, tréninková cvičení a ta radost, když se kluci zlepšují a mají z fotbalu radost,“ řekl začínající kouč.

Co ho na trénování nejvíce baví a co mu na něm vadí? „Na trénování mi nevadí nic. Baví mě to, ale občas to stojí pár nervů, protože ten věk v dorostu patnáct až devatenáct let, to je něco. Kluci jsou v pubertě a nikdy nevíte, co se jim honí hlavou,“ dodal kouřimský hráč Tomáš Dufek.

Mezi mládežníky se nejvíce dařilo Šimonu Ducháčovi, v zápase okresní soutěže starších žáků nastřílel v dresu Tuklat pět gólů.