/FOTO/ Góly se od něj čekají a on je střílet umí. Ukázal to ve svém předešlém angažmá ve…

Toto byl můj první zápas, kde jsem vstřelil více jak tři góly. A kdo ví, třeba to není naposledy.

Co na to říkali spoluhráči po vítězném utkání?

Spoluhráči mi to přáli, ale mě nejde tak o osobní statistiky, ale spíše se snažím odvádět na hřišti vždy to nejlepší pro tým.

Budete muset něco platit do hráčské kasy?

Zatím mi nikdo nic takového neříkal, tak uvidím na dalším zápase.

Jaroslav Sochor: Runda panáků potěší víc než peníze do kasy

Vyhráli jste naprosto přesvědčivě 6:1. Byl to snadný zápas?

Každý zápas je vždy specifický. Ačkoliv jsme vyhráli 6:1, tak to mohl být ještě více gólový zápas. Ale uznání patří i klukům z Kácova, že i když už to bylo rozhodnuté, tak prostě chtěli hrát dál.

Který z vašich gólů byl nejhezčí?

No nebýt mých spoluhráčů, tak bych tolik gólů nedal. Takže velké díky patří hlavně spoluhráčům, protože bez nich bych čtyři góly v zápase nedal. Každý gól je svým způsobem originální. Neřadím góly, které se mi líbí víc nebo méně, protože pro mě je zadostiučinění, že hraji v takové super partě a hlavně nás to baví a to je to nejdůležitější.

Jste na druhém místě tabulky. Je vaším cílem postup? Vršek tabulky je hodně vyrovnaný…

Soustředíme se vždy na zápas od zápasu. Postup bychom rádi udělali, protože kvůli tomu jsem šel do Soběšína, abych si zahrál přece jen třetí třídu. Máte pravdu, vršek tabulky je hodně vyrovnaný, ale my uděláme cokoliv, aby se nám nestalo to, co minulý rok.

Hrál jste mimo jiné také za Viktorii Žižkov. Byla to vaše nejlepší fotbalová štace?

Ano to máte pravdu, byla to nejlepší fotbalová štace a dala mi hodně zkušeností, které jsem pak mohl zhodnotit v dalších klubech.

Kde se vám dařilo fotbalově nejvíce a na které angažmá nejraději vzpomínáte?

Fotbalově se mi dařilo ve Spojích a momentálně teď v Soběšíně. A s tím také souvisí i druhá otázka, na které angažmá nejraději vzpomínám, protože ve Spojích byla super parta a dařilo se nám, ale to máme i tady v Soběšíně, takže to jsou asi nejlepší vzpomínky.

Mezi mládežníky se nejvíce dařilo Matyáši Blechovi z Uhlířských Janovic. V zápase mladších žáků dokázal nastřílet pět gólů.