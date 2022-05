Od dětství se mu střelecky dařilo, pět branek ale nastřílel v dospělém fotbale poprvé. „Povedlo se mi to naposledy asi v dorostu v Pečkách,“ řekl odchovanec Ratenic, který už v přípravce přestoupil právě do AFK Pečky.

Měl být hrdinou utkání, ale spoluhráči si jej spíše dobírali. „Dělali si ze mě srandu. Byl jsem totiž po mejdanu,“ práskl na sebe Hovorka. Recept je tedy jasný – chodit na mejdany před zápasy. „Asi budu muset chodit častěji. Taky mi to kluci říkali,“ smál se devětadvacetiletý fotbalista.

Jeho počin ho bude stát nějakou tu korunu. „Určitě něco budu muset zaplatit. Mám pocit, že za hattrick tam je tři sta korun na rozlučku. Kdybych dal ještě jeden gól, platil bych podle kluků dvakrát. Takhle jsem se vešel do jednoho,“ culil se Hovorka. „Byli jsme domluveni, že budu hrát jen poločas. Pak mě to bavilo, tak jsem vydržel déle. Ale po dvaceti minutách jsem si myslel, že budu muset střídat,“ prozradil pětigólový střelec víkendu, který osobní statistiky upozadňuje před těmi týmovými. „Nějakou metu počtu gólů nemám. Hlavní je, aby se dařilo týmu. Pokud to takhle půjde dál, bude to bonus,“ má jasno kněžický borec.

Ten také vybral hned dva góly jako nejhezčí. Byl to druhý a třetí gól, oba byly pěkné. Druhý gól jsem dal po chybě gólmana, kdy mu míč zaplaval, při třetím gólu jsem poslal balon k tyči,“ popsal své trefy fanoušek Realu Madrid a Cristiana Ronalda. Živí se jako podnikatel v autodopravě a mezi jeho záliby patří především sport.

Prošel také už několik týmů. Nejvíce se mu líbilo a nejlepší fotbal si zahrál v Sokolči. „I když jsem nejvíce času strávil v AFK Pečky, tak nejlepší fotbal jsem si zahrál v SK Sokoleč. Zahrál jsem si tam se dvěma bratranci a fotbal se tam hrál velice kvalitní,“ dodal Roman Hovorka.

Mezi mládežníky se činili hned tři borci, kteří nastříleli čtyři branky. David Hoření z Bohemie Poděbrady, stratovský Martin Bureš a drahelický Matyáš Pánek.