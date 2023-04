Dát čtyři branky v jednom utkání, to se nestává každý den ani věhlasným fotbalistům. Povedlo se to polepskému hráči Matyáši Sixtovi. „Ještě se mi to nikdy nepovedlo. Je to premiéra,“ práskl na sebe s úsměvem Sixta. Také mu to spoluhráči pěkně spočítají. „Hned mi říkali, že budu platit. Částku si ale nechám pro sebe. Zaplatím ovšem rád,“ uvedl dvacetiletý fotbalista.