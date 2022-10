Jeho kariéra byla hodně bohatá a pestrá. Jablonec, Zbrojovka Brno, Slovácko, Meteor Praha, Zápy, Kolín. „Všechno začalo a skončilo v Jablonci. Když můžu bilancovat, všechny štace byly fajn. Mělo to prostě takový průběh. Nic bych neměnil, užil jsem si hezké zápasy. A samozřejmě i ty horší. Být fotbalista je pěkné zaměstnání,“ usmál se zásmucký fotbalista.

A teď ho políbila střelecká štěstěna. Dal tři góly, což není tak časté. „Jé, to bude asi hodně dlouho. A možná že jsem ani tři góly nikdy nedal,“ řekl borec, který se podle svých slov s přibývajícím věkem stahoval stále více v sestavě dozadu.

A za hattrick se v Zásmukách také platí. „Už mi to tam napsali, něco tam je. To jsou ale příjemné starosti. Je to pětikilo,“ prozradil fotbalový nadšenec.

Kromě hraní za Zásmuky se také stará o mládež v Brandýse nad Labem a především je trenér třetiligového nováčka z Kolína. S ním právě po minulé úspěšné sezoně do ČFL postoupil. „Je to moje první trenérské angažmá. Získali jsme sedmdesát devět bodů v divizi, což je hezké a máme na co navazovat. Zatím se nám ve třetí lize daří (Kolín je ve skupině B druhý za Viktorií Žižkov). Mě to hrozně baví a naplňuje. V Kolíně je super parta,“ přidal Petr Pavlík.

A co je pro něho těžší – trénovat třetiligové mužstvo nebo dát tři branky v okresním přeboru? „Složitější je to trénování. Udržet osmnáct nebo dvacet ambiciózních kluků je složitější než dát tři góly v okrese. Fotbal ale ještě hraji proto, abych si prodloužil kariéru,“ dodal fotbalista a trenér v jedné osobě.

Mezi mládežníky se nejvíce dařilo Tobiáši Markovovi z Českého Brodu. V zápase krajského přeboru mladších žáků U13 dal čtyři góly.