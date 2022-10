Ono to není tak dávno, co se mu podařilo dát tři branky v jednom zápase. „Naštěstí nemusím vzpomínat dlouho dozadu. Naposledy to bylo letos ve druhém kole proti Radovesnicím při výhře 6:1, kde jsme si to rovnoměrně rozdělili po třech gólech s Jardou Chrastilem,“ uvedl Dolejš.

K jeho smůle před tímto zápasem vznikl v kořenické kabině nový zasebník pokut. Takže je jasné, že ho příspěvek pro ostatní nemine. „Jo zrovna před tímto zápasem jsme udělali nový ceník. Hattrick je tam, myslím, za litrovou flašku,“ usmál se fanoušek Slavie.

Kořenice vyhrály nad céčkem Krakovan 3:2, takže dal všechny góly svého mužstva. „Kluci říkali, že mi to sedlo, že bych dostal ve sportu desítku,“ prozradil civilním povoláním technik. „Navíc vlastně jsem nedal tři, ale čtyři góly. Jeden se mi podařilo protečovat do vlastní,“ zasmál se dvaačtyřicetiletý borec.

Který ze tří gólů byl nejhezčí? Nebo který mu udělal největší radost? „Nemůžu říct, který byl nejhezčí, protože dva jsem dal mezi nohy gólmanovi a třetí z přímáku do šibenice. Takže se mi líbily všechny,“ pochválil se Dolejš. „Ale hrozně si spíš cením toho, že jsme jako mužstvo vždy hned dokázali zareagovat na vyrovnání soupeře,“ nemyslel jen na svoje statistiky milovník punkové nebo rockové hudby.

V minulosti hrál za Kolín, Uhlířské Janovice nebo Ratboř. „V Kolíně to byla jen malá epizoda. V Janovicích to bylo osm let a Ratboři asi deset. A v obou mužstvech byla vždy skvělá parta, a v obou jsem zažil dva postupy. Takže na to rád vzpomínám,“ řekl autor tří víkendových branek.

Nyní hraje už jen tak pro zábavu nejnižší okresní soutěž. Co třeba trénovat? Nebo chce spíše ještě několik let hrát? „No chci hlavně ještě furt hrát, abych se pořád nějak udržoval ve formě. Ale od této sezony to v Kořenicích i trénuji společně Mírou Všetečkou a Pepou Sikáčkem. Navíc jsme založili od jara dětskou přípravku, kterou také dělám s klukama z mančaftu, tak doufám, že se nám bude dařit děti rozvíjet, protože mě to opravdu začalo bavit,“ dodal Petr Dolejš.

Mezi mládežníky byli čtyři borci, kteří dali po třech gólech. Ondřej Robovský (Bělušice/Záboří), Prokop Křička (Velký Osek), Jakub Vokál (Velký Osek) a Martin Šimák (Český Brod).