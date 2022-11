Pětigólový zápas byl pro Pavla Maška něčím novým. „Nikdy se mi to nepovedlo, je to poprvé. A ještě na Volárně,“ radoval se z výhry a svého střeleckého přídavku třiatřicetiletý fotbalista.

A hned hlásil přesvědčivě. „Asi to bude u spoluhráčů drahé. Spíš určitě. Ale kolik přesně to bude, o tom představu nemám,“ usmíval se Mašek, kterého možná nemine ani placení za rozhovor v Deníku. „To možná také. Protože je to poprvé,“ culil se odchovanec Velkého Oseku, který je jakýmsi symbolem klubismu, neboť nikde jinde ve své kariéře nehrál.

Po utkání sklidil pochopitelně pochvalu od svých spolubojovníků. „Kluci byli rádi. Musím ale vyzdvihnout právě spoluhráče, byla to týmová práce.“

A podle jeho slov to byla i celkem snadná práce. „Myslím, že to bylo celkem jednoduché utkání. Domácím uškodilo, že hráli bez svého gólového útočníka. Asi jim hodně chyběl,“ řekl velkoosecký borec, který pracuje v jedné velimské firmě.

Na startu sezony začal ještě jako hráč A týmu, který postoupil ze druhého místa ve třetí třídě do okresního přeboru. Pak ale nastupoval už jen za rezervu. „Moc netrénuji kvůli práci. A bez tréninku to za áčko nejde,“ přiznal Mašek, který sleduje počínání áčka tak trochu zpovzdálí. „Klukům to jde, šlape jim to. A to je super. Na nováčka je to zatím výborné. Ale ještě není zdaleka konec sezony,“ dodal muž, který má rád hlavně sporty, hudbu a mezi jeho záliby patří i rodina a děti.

