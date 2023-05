/FOTO/ Góly se od něj čekají a on je střílet umí. Ukázal to ve svém předešlém angažmá ve…

Jeho vrstevníci mu mohou závidět. Stále totiž po hřišti prohání mladší protihráče. A neradi na něj budou nyní vzpomínat ve Štrampouchu. Tomu nasázel Pavel Král čtyři góly a navrch přidal ještě dvě asistence. „To je ještě takový bonus k těm čtyřem gólům,“ culil se dvaapadesátiletý fotbalista Močovic. „Jednou jsem trefil tyč a spoluhráč míč dorazil do brány. Pak jsem nahrál do šance z půlky, kdy šel spoluhráč sám na gólmana,“ popsal své dvě asistence Král.

Kdy dal naposledy čtyři branky v jednom utkání, to si vybavil okamžitě. „Bylo to před třemi roky. A shodou okolností také Štrampouchu. A ty góly byly stejné jako tentokrát, jeden z pokutového kopu,“ uvedl čtyřgólový střelec, jehož zřejmě nemine také nějaké to placení do hráčské pokladny. „No asi budu muset něco zaplatit. Něco mi napočítají každopádně,“ řekl zkušený borec.

Přestože má už svůj věk, spoluhráči si jej po zápase trochu dobírali. „Říkali mi, že jsem mohl dát těch gólů víc. Jsem ale v týmu nejstarší a spoluhráči mě berou. V Močovicích si to sedlo, je to super. A ty góly jsou dílem celého týmu,“ nenechal slávu jen na sobě dvaapadesátiletý aktivní hráč.

Výsledek utkání 7:2 ve prospěch jeho barev hovoří jasně, ale ještě v poločase to na takový debakl nevypadalo. „No zase tak snadné to od začátku nebylo. Poločas byl jenom 3:2, dostali jsme zbytečné dva góly. Výsledek je sice jednoznačný, ale na začátku hosté kousali. Pak jim ale docházely síly a po pátém gólu rezignovali úplně, všiml si Kanonýr Deníku.

Močovice jsou ve skupině A na prvním místě s jednobodovým náskokem na Žlebské Chvalovice. „Jestli je cíl postup? Těžko říct. Každopádně chceme soutěž vyhrát a pak se uvidí. Chceme vyhrát soutěž i pohár. Případný postup vyřešíme až po sezoně na rozlučce,“ usmál se močovický veterán.

Za sebou toho má hodně, prošel třeba Kutnou Horou nebo Čáslaví. „Od šesti do devětadvaceti let jsem hrál za Horky. Pak jsem šel do Čáslavi, kde byla asi moje nejlepší fotbalová léta, zahrál jsem si divizi. A pak jsme zažil osm krásných let v Kutné Hoře. Odtud jsem šel do Tupadel a pak do Močovic. Nejlepší to asi bylo v Čáslavi, tak jsem si zahrál nejvyšší soutěž,“ popsal svoji hráčskou kariéru Pavel Král.

