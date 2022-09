O tom svědčí i nedělní výhra v Českém Brodě a Sodomův gólový nášup. „Pět gólů jsem už ale určitě dal. Myslím, že to bylo loňskou sezonu proti Veltrubům. Skončilo to snad sedm nula a dal jsem pět branek,“ vybavuje si kanonýr Velkého Oseka.

Nevyhne se ale platbě do hráčské kasy. S tím ovšem stejně jako většina fotbalistů nemá problém. „Nějaké poplatky za hattrick jsou tam vypsané. Ale dám to s radostí. Získali jsme totiž důležité body,“ lebedil si autor pěti víkendových tref a šesti kanadských bodů.

Dal pět gólů a spoluhráči by si ho měli považovat. On se ale také stal po zápase terčem vtípků. „Dělali si ze mě srandu, že mi to tam začalo konečně padat. Minule jsem totiž nedal nějaké šance. Teď to tam ale padalo,“ těšilo Sodomu.

Vypadá to, že by se mu mohla vrátit střelecká forma a pohoda. To by si jistě v klubu všichni přáli. A on sám také. „Doufám, že to přišlo. A věřím, tomu,“ přidal třiadvacetiletý fotbalista, který měl našlápnuto k velké kariéře. Mládí strávil v pražské Slavii a byl považovaný za velký talent.

V minulé sezoně mu vystavilo stopku zranění kotníku a vypadalo to, že bude muset na operaci. To je snad v současné době zažehnáno. „Kotník pořád není stoprocentní. Ale dělám, co se dá. Snad se to už lepší a věřím, že to bude dobré,“ řekl kanonýr Velkého Oseka.

V letní přestávce začal Ondřej Sodoma podléhat svému otci i na fotbalovém pažitu. Jiří starší se stal trenérem ve Velkém Oseku a mužstvo vede spolu s koučem Martinem Koškou. Pro Ondřeje to je ale mnohem složitější. „Je to rozhodně těžší. Hodně věcí mi táta vytýká i doma, hodně si o fotbale povídáme. Ale všem nám to pomůže,“ dodal nejmladší z rodu Sodomů a bratr Jiřího, který dává góly pro změnu v třetiligové Spartě Kolín.

