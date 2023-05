/FOTO/ Góly se od něj čekají a on je střílet umí. Ukázal to ve svém předešlém angažmá ve…

Minulý týden se stal Kanonýrem Deníku jeho spoluhráč Pavel Vořechovský, nyní jej na pomyslném trůnu vystřídal Miloš Škrobák. „Asi se teď budeme střídat jen my tady,“ smál se autor čtyř víkendových tref. „Naposledy jsem dal čtyři góly minulou sezonu. Ale s kým to bylo, to si nevybavím,“ uvedl malešovský borec. „A tři góly jsem dal proti Červeným Janovicím,“ přidal Škrobák. Předvedl se tak proti bývalým ligovým fotbalistům. „To byl pro mě takový svátek,“ culil se útočník.

Jeho čtyřgólový příspěvek výrazně pomohl týmu k vítězství. „Kluci byli rádi. Věděli, že kdybych tam nebyl já, tak by byli v pr…,“ žertoval Škrobák. „Ale za moje góly a hlavně výhru byli rádi,“ přidal okamžitě.

Za svůj počin ani prý nebude muset platit do hráčské kasy. „Já už dávno neplatím. Kdybych platil i góly za béčko, tak bych dávno zbankrotoval,“ řekl dobře naložený pětadvacetiletý hráč.

Pro něj prý bylo utkání s Křeseticemi B jednoduché. „Byl to pro mě takový oddych. Šel jsem si kopnout, abych si zahrál a neseděl doma na zadku. A abych se udržel v zápasovém tempu,“ použil v žertu slova ligových borců.

Všech osm branek padlo až po změně stran, první půle skončila bez gólů. Ve druhé pětačtyřicetiminutovce se s góly roztrhl pytel. „Oni odpadli fyzicky. Mají ve svém středu starší hráče a už tolik nestíhali,“ řekl fotbalista, který má na kontě sedm přesných zásahů ve čtvrté třídě a o jeden méně v okresním přeboru.

Jako mládežník působil v Kutné Hoře. „Bylo to za žáky až po dorost. Byl jsem tam asi od jedenácti do osmnácti let. Byla to pro mě dobrá zkušenost,“ dodal malešovský fotbalista Miloš Škrobák.

Mezi mládežníky se nejvíce dařilo kutnohorskému Janu Zámostnému, v zápase starších žáků dal čtyři góly.