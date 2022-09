Pochopitelně musel sklidit slova chvály. „Kluci hlavně měli radost že jsme vyhráli. Já to tak moc nebral. Hlavně že jsme to otočili, když jsme prohrávali o tři góly. Byl to velký obrat,“ těšilo milovníka jídla.

Derby nemělo patřičnou herní kvalitu. Plaňany vývoj otočily a porazily Pečky

A jeho střelecký počin ho bude také pochopitelně něco stát. „Bohužel,“ usmál se šestadvacetiletý borec. „Bude to metr piv. To je tradiční taxa,“ přidal.

Druhý poločas patřil jen jemu. Snížil jednou, brzy podruhé, záhy vyrovnal. A osm minut před koncem dokonce vsítil vítězný gól. Ten byl podle jeho slov z těch čtyř také nejhezčí. „Bylo to po autovém vhazování. Dostal jsem míč do běhu a trefil jsem to z voleje. Hlavně to byl vítězný gól,“ culil se pracovník v automobilovém průmyslu.

A že by si svými čtyřmi góly řekl o dres kouřimského áčka? „S áčkem jdu občas na lavičku, když nejsou lidi a je jich málo. Ale často trénujeme najednou, máme společné tréninky,“ dodal Michal Pilař.

Mezi mládežníky se nejvíce dařilo Lukáši Hejdovi, v dresu sdruženého týmu Poříčany/Liblice nastřílel pět gólů.