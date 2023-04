V zápase nejvyšší okresní soutěže dal tři branky. A nemusel dlouho pátrat v paměti, kdy se mu podobný kousek povedl naposledy. „Bylo to v minulém zápase,“ hlesl talentovaný fotbalista Českého Brodu. V minulém kole nasázel tři góly Štítarům při výhře českobrodské rezervy 5:2.

Také spoluhráči byli z jeho počinu nadšení. „Tak po zápase byla velká euforie a radost. Především můj výkon ocenil nejvíc kapitán Martin Kohout. Jsou rádi, že jsem jim přišel na pomoc, i když jsme měli dopolední zápas s A týmem, ve kterém jsem hrál od šedesáté minuty,“ podotkl Vokáč, kterého mine placení do hráčské kasy. „Naštěstí platit nebudu, u nás v B týmu není hráčská kasa, ale určitě mě to bude stát něco na rozlučce,“ usmál se student na gymnáziu Český Brod v maturitním ročníku.

V Českém Brodě v něm funkcionáři vidí velkou budoucnost. „Je to inteligentní a skromný kluk. A dobrý fotbalista,“ chválí mladíčka manažer klubu Miroslav Tomáš.

Ve Velkém Oseku se moc často nevyhrává. Jeho týmu se to povedlo. „Zápas to byl doopravdy těžký a terén nebyl úplně v dobrém stavu, což hrálo v můj prospěch. Ke konci zápasu, když jsme inkasovali třetí gól, tak byl zápas velice vyhecovaný a byli jsme pod velkým tlakem. Měl jsem ještě šanci v osmdesáté minutě zvýšit skóre na 3:5, ale bohužel jsem netrefil brankové zařízení,“ litoval devatenáctiletý fotbalista.

V Českém Brodě nastupuje také za divizní áčko. „Rád bych se dostal do základní sestavy A týmu, ale bude to ještě těžká cesta, protože na postu, na kterém hraji, je velká kvalita. Já jsem rád, že jsem dostal na podzim šanci si zahrát třikrát v základu a doufám, že se ještě najde příležitost ukázat v áčku svoje kvality a přednosti. Cesta k usazení do základní sestavy bude ještě dlouhá a náročná,“ má jasno milovník čínské kuchyně.

Mládežnická léta strávil ve Viktorii Žižkov, což byla skvělá průprava na dospělý fotbal. „Náš ročník měl velké štěstí na trenéry. V Žižkově jsem byl třináct let a za tu dobu se u nás vystřídali čtyři trenéři, kteří nás posunuli o kus dál v naší fotbalové kariéře. Za dobu, co jsem se angažoval na Žižkově, se vystřídalo hodně kluků, ale vždycky jsme měli super kolektiv a velkou partu,“ těší Vokáče.

S fotbalem začínal ve Vyšehořovicích. „Začal jsem v pěti letech, kde se mi doopravdy dařilo. Pak jsem šel na turnaj za tým Dolních Měcholup, který se mi vydařil a vyhlídla si mě Slavia Praha, kde jsem byl jen na přípravnou část a řekli mi, že jsem malý a nesilový hráč, tak jsem šel do Žižkova. A tam jsem byl až do konce dorosteneckého věku. K fotbalu mě přivedl můj táta, který mě v něm strašně moc podporuje a jezdí se koukat na všechny moje zápasy. Klidně i přes celou republiku,“ řekl českobrodský fotbalista Matěj Vokáč.

