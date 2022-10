Své první fotbalové krůčky dělal ve Spartě Praha, kde byl od svých šesti do dvanácti let. Pak se přesunul na Bohemku, poslední rok v dorostu už dokopal v Meteoru Praha. Pak přišly další štace – Poříčany, Sokoleč, Radim, Nespeky nebo pražské celky Kyje, Dubeč a další. „Nejlepší roky jsem zažil asi v Dubči a Kyjích. Tam mi to ještě střílelo a běhalo. A taky tam byla dobrá parta,“ usmál se Doubek.

O víkendu si nazul střelecké kopačky. Do sítě českobrodské rezervy zamířil hned pětkrát. „Není to tak dávno, co jsem dal šest gólů. Bylo to v přípravném zápase do sítě Pátku. S Brodem jsem čekal těžší utkání, ale nějak to tam napadalo,“ řekl pětatřicetiletý borec.

Po zápase mu spoluhráči připomněli, že ho bude gólový příspěvek něco stát. „Nějaké hlášky tam samozřejmě proběhly. Ale jak to ve finále bude, to ještě nevím. Snad to nebude tak horké,“ culil se víkendový střelec.

Svoje gólové galapředstavení ale nechce nějak přeceňovat. „Já bych to rozhodně za galapředstavení nepovažoval. Kluci byli rádi, že jsme vyhráli, soutěž je hrozně vyrovnaná. Jednou prohrajeme a jsme na sestup, pak se vyhraje a zase jsme nahoře. Byl bych raději, kdybych dal v každém zápase jeden nebo dva góly. Mě se střelecky nedařilo a už jsem si říkal, jestli jsem týmů vůbec prospěšný. A pak se stane taková věc. Prostě někdy to jde, jindy zase míň,“ uvedl Matěj Doubek, který si momentálně užívá hlavně malého syna, kterému je rok a půl.

Část své kariéry strávil jako mládežník Ve Spartě a na Bohemce. „Byly to hezké roky,“ hlesl. Už ale jako mladého ho to táhlo do Kolína. „Chtěl jsem tam jít v dorostu, kdy Kolín trénoval pan Trpišovský. Meteor mě ale nepustil a já jsem od osmnácti do dvaceti let vůbec nehrál. Měl jsem dvouletou pauzu,“ dodal cerhenický fotbalista.

