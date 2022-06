Už mu také bylo v kabině řečeno, že mu to jen tak neprojde. A bude muset sáhnout do peněženky. „To je jasné. Je tam sazba za hattrick, takže zaplatím minimálně to. A možná něco navíc. Takhle nějak mi to naúčtují,“ zasmál se Seifert.

Není to tak dávno, co nastupoval za velimské áčko. A na něj rozhodně nezanevřel. „Byl jsem hlavně zraněný, měl jsem zánět achillovky. A pak furt něco. Proto jsem se přesunul do béčka. Takže hlavní příčinou bylo zranění a práce. Potřeboval bych ale potrénovat, takže možná začnu v létě zase s áčkem,“ plánuje si třicetiletý velimský borec.

Zahrál si za Kolín, Poříčany nebo Velim. Kde strávil nejlepší fotbalové roky? „Nejlepší to asi bylo v Kolíně a teď ve Velimi. V Kolíně jsem se potkal se skvělými fotbalisty,“ zavzpomínal Seifert, který také ještě pamatuje zaniklý klub AFK Kolín, kde hrál jako mladý. „Začal jsem tam jako starší žák a vydržel jsem do konce dorostu. Pak jsem šečl na rok do Radimi a potom domů do Velimi,“ přidal autor čtyř víkendových zásahů.

Těžko také dokáže vybrat, s kým si na hřišti nejvíce rozuměl. „To je hodně těžká otázka. V Kolíně byli vynikající fotbalisté, hráli jsme třetí ligu a divizi. Fotbal jsem si zahrál asi nejlepší tam. A nejlepší parta byla vždycky ve Velimi, tam panuje taková rodinná atmosféra,“ řekl fotbalista, který si rád zahraje tenis.

