Ofenzivní borec Tuklat si o víkendu nazul střelecké kopačky. Do sítě soupeře se trefil hned třikrát. „Kdy jsem dal naposledy tři góly? Na to si nevzpomenu. Ale nějaký hattrick určitě už padl, možná v dorosteneckých soutěžích nebo tak,“ uvedl Lukáš Blaščok.

Spoluhráči byli po utkání spokojeni a patřičně to dali kanonýrovi znát. „Určitě jsou rádi a pochválili mě,“ culil se civilním povoláním strojník, který má rád kromě fotbalu také tenis a houbaření.

Je také jasné, že za svoji kanonádu bude muset něco zaplatit do hráčské kasy. „Jo, to bylo první, co se řešilo. Nějaký ty panáky a částka bude upřesněna na příštím zasedání,“ žertoval Blaščok, jehož oblíbenou kapelou je Kabát.

Osm branek, penalta, červená. Zápas v Plaňanech měl vše, co mohl mít

Jeho tým vyhrál velkým rozdílem. Třebovle si odvezla drtivou porážku 1:8. Ale tak snadné to podle tuklatského borce nebylo. „Nám se hraje špatně proti celkům pod námi, kde máme víc času na rozehrávku a děláme zbytečné chyby. Takže rozhodně to lehké nebylo, myslím, že rozhodla poslední pětiminutovka v prvním poločase, kde jsme dali tři góly,“ měl jasno Kanonýr Deníku.

S fotbalem začínal v Nymburce. „Fotbal jsem si vybral sám, ale hodně mě podporovali rodiče,“ podotkl muž, který bydlí v Českém Brodě a pochutná si na koprovce.

Působil v Českém Brodě, Čelákovicích, Nymburce, Kolíně. Na které angažmá vzpomíná nejraději? „To nejde říct. Všude jsem poznal spousty dobrých hráčů a kamarádů,“ dodal Lukáš Blaščok.

Mezi mládežníky se nejvíce dařilo velkooseckému Jakubu Vokálovi, který dal v utkání I.A třídy mladších žáků čtyři góly.