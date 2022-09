„Abych pravdu řekl, tak se mi něco takového povedlo v jednom zápase poprvé v mé kariéře. Určitě mezi dospělými,“ řekl Luboš Dukay. „Možná se mi to povedlo na Viktorce Žižkov, když jsme hráli jako malí sedm plus jedna,“ přidal fotbalista Poříčan, který do tohoto klubu přestoupil v letní pauze z Liblic, které sestoupily do okresního přeboru. Nyní tak hraje nejvyšší krajskou soutěž, kam jej přivedl hlavně trenér Miroslav Doležal, jeho bývalý spoluhráč z Liblic. „Z velké části to byla jeho zásluha,“ přitakal Dukay.

Jeho úkolem je především střílet góly za áčko. A to se mu především v přípravě hodně dařilo. Nyní šel vypomoci rezervě. A vypadá to, že za svůj šestigólový přídavek nebude muset nic platit. „Kdyby to bylo za áčko, tak tam je to jasné, Je tam sazba za hattrick a plus další góly. V béčku asi nic platit nebudu, aspoň nemám zatím takové informace,“ usmál se dvacetiletý borec, který trávil mládežnické roky také v líhni Sparty Praha. „Hrál jsem tam od patnácti do devatenácti let. Předtím jsem byl na Žižkově,“ uvedl Dukay.

Poté zamířil na zkoušku do třetiligového Benešova. Jenže to měl složité s dojížděním, vše bylo moc náročné. „Neměl jsem řidičák, ani auto, bylo to složité. Vracel jsem se pozdě, bylo to strašné,“ vzpomínal hráč, jehož hlavní zálibou je fotbal, přítelkyně a počítačové hry.

Teď si vystřelil titul „Kanonýr Deníku“. A co na to spoluhráči? „Gratulovali mi. A já gratuloval jim, že mi dobře přihrávali. S některými kluky jsem hrál poprvé,“ přidal pracovník ve skladu v automobilce.

Vypíchl také svoji první branku, která byla výstavní. „Vzal jsem si balon na vápně a dal jsem to na zadní tyč do šibenice,“ hlesl šestigólový střelec.

Ještě v minulé sezoně hájil barvy Liblic, jenže ty spadly z I.B třídy. Následně vyslyšel vábení poříčanských trenérů Doležala a Šmejkala. „Abych pravdu řekl, tak mě mrzelo, že jsme spadli. Ale nebyl to hlavní důvod toho, proč jsem přestoupil do Poříčan. Chtěl jsem si zahrát vyšší soutěž,“ dodal odchovanec Kšel.

