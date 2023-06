Sedmadvacetiletý fotbalista David Kmoch je kapitánem Veltrub. Na to, kdy dal v jednom utkání pět gólů, si vzpomněl rychle. „Naposledy, co si vybavuji, to bylo v přáteláku. Ale abych pravdu řekl, nepamatuju si, proti komu to bylo,“ uvedl v civilním povolání manažer.