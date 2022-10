Pro Volárnu hrající nejnižší okresní soutěž je Rýva něco jako klenot. „Je to šikovný a dravý útočník. Umí ovládat míč, je to velmi dobrý fotbalista,“ řekl na adresu devatenáctiletého fotbalisty jeho spoluhráč a především trenér mužstva Aleš Hanek. „Navíc umí dávat góly,“ přidal kouč.

V předešlém zápase jej postavil na post středního záložníka, kde se Rývovi nedařilo. „Tam to takové nebylo, spíše se hledal. V útoku to ale prostě umí. Jde do všeho, nebojí se soubojů. Je hodně průbojný,“ popisuje silné stránky kanonýra Hanek.

Je to jen pár týdnů, kdy o něj stál především Týnec nad Labem. Karel Rýva ale zůstal na Volárně. „Má určitě na vyšší soutěž. My jsme ale rádi, že ho máme. V odchodu jsme mu nebránili, ale jsme rádi, že zůstal,“ přiznal trenér Volárny.

Možná dvorním nahrávačem mladičkého fotbalisty je Martin Hanoušek, fotbalista se zkušenostmi z vyšších soutěží. Ten působil také u kolínské mládeže. „Karel je z mého pohledu zajímavým hráčem, který má svou hru postavenou na rychlosti a chytrosti. Ví, kdy a v jaký správný moment si naběhnout. Těží z toho pak jeho parťáci v útoku i celé mužstvo,“ chválil mladého spoluhráče mozek volárenské hry. „Myslím, že s ohledem na jeho věk, by mohl v dohledné době zkusit některou z vyšších soutěží. Musí však ale chtít na sobě stále pracovat. Potenciál na to má a držím mu v tomto směru palce,“ přidal Martin Hanoušek.

Rýva baví svými góly nejen spoluhráče a fanoušky, ale také fanynky. „Na to, jak je mladý, to má v hlavě hodně srovnané,“ má jasno Gabriela Hanková, která nevynechá žádný zápas Volárny. Je fanynkou v těsné blízkosti, působí totiž jako vedoucí mužstva. „Je to strašně šikovný fotbalista. Má dobré držení míče a jeho nejsilnější stránkou je tah na branku. Je hodně šikovný a jsem ráda, že u nás hraje. Rve se o každý míč a umí dávat góly,“ řekla žena, která dobře ví, o čem mluví. Není to totiž ještě tak dávno, co fotbal sama hrála. Chtěla pokračovat, ale zranění jí v tom zabránilo.

Také kamarádsky je kanonýr Deníku oblíbený. „Je v pohodě. Naštvaný je jenom tehdy, když se mu nedaří. Je to super kluk,“ dodala Gabriela Hanková.

Mezi mládežníky se nejvíce dařilo Jiřímu Dlabalovi, v dresu dorostenců Českého Brodu dal v zápase okresního přeboru šest gólů.