Střílet branky tento mladík umí. Šest gólů ale ještě nikdy nedal. „Rekord bylo pět gólů. Bylo to v dorostu a také mezi muži v loňské sezoně,“ uvedl Karel Rýva, který se však vděku od starších spoluhráčů po vítězném zápase nedočkal. „Kluci mi říkali, že jsem těch gólů dal málo. Že jich mělo být víc. A šance na to byly, mohl jsem dát klidně osm gólů,“ přiznal devatenáctiletý borec, který sena Volárnu před deseti lety přistěhoval. Od té doby hraje právě za tento klub, na chvíli si odskočil do Křivsoudova, kde si zahrál okresní přebor mužů.