Třiatřicetiletý fotbalista Břežan dal čtyři góly, hattrick stihl v prvním poločase za pouhých jedenáct minut. „Bylo to rychlé. A to jsem mezi těmi góly ještě dvě šance zahodil. Jednou jsme přihrál spoluhráči do ofsajdu, podruhé jsem šel sám na gólmana, ale ten mi vystihl kličku,“ popisoval promarněné příležitosti Moravec.

Zápas s rezervou Peček byl hodně rychle rozhodnutý. „V prvním poločase jsme vedli už pět nula. Byli jsme suverénně lepší. Rychle jsme dali čtyři góly. Deset let jsme tam nevyhráli, tak jsme to jeli konečně prolomit a povedlo se,“ řekl borec, který si zahrál třeba v České Brodě nebo na Unionu Čelákovice.

Břežany vedou o tři body před Radimí, ale o postupu se prý zatím nemluví. „Zatím nevíme. Když bychom soutěž ale vyhráli, asi bychom to zkusili. Problém je v tom, že se pokaždé nesejdeme. A to je pak znát. Kdybychom vyhráli, nechali bychom si udělat postupová trička, ožrali bychom se a pak bychom viděli,“ smál se třiatřicetiletý fotbalista.

Foto, okres: Čest domácích celků zachraňovaly Červené Pečky a Velký Osek

Že by dal čtyři góly v jednom zápase, to si nevzpomene. „Jestli jsem je dal, tak už je to hodně dlouho. Fotbal jsem teď nějakou dobu nehrál, měl jsem dlouhou pauzu. Trápilo mě koleno. Takže to může být klidně deset let,“ culil se s dvanácti trefami nejlepší střelec celé soutěže.

A co mu na jeho gólový přírůstek říkali spoluhráči? „Byli rádi, fandí mi. Jsou rádi že nám to funguje, máme dobrou partu a že se vyhrává,“ uvedl Moravec, který zřejmě nebude muset platit do hráčské kasy. „Myslím, že to projde. Za hattrick se dává asi flaška, ale za čtyři góly nic,“ dodal.

Mezi mládežníky se nejvíce činil Alex Cukr ze Sparty Kolín, který dal pět gólů.