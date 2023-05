/FOTO/ Góly se od něj čekají a on je střílet umí. Ukázal to ve svém předešlém angažmá ve…

Byla to nadílka, která se jen tak nevidí. Sedmnáct branek do sítě jednoho týmu, to už je porce. Luxemburk zatížil konto protivníka hned šestkrát. „To se mi povedlo někdy za žáky. Takže je to už hodně dlouho,“ usmíval se šťastný střelec.

V kabině týmu už má zřejmě vyměřenou přesnou sumu, kterou bude muset zaplatit. „To určitě budu muset. Bude tam asi dvakrát hattrick. Kluci si dělali před zápasem srandu, tak jsem dal hned dva. A ještě určitě budou chtít něco za rozhovor do novin. Částku ale nevím,“ řekl dvacetiletý fotbalista. „Spoluhráči byli rádi, že mi to tam konečně začalo padat. Několik zápasů mi to tam nepadalo. Teď se to rozjelo,“ liboval si Luxemburk.

V poločase vedl jeho tým jasně 6:0, pak přidal dalších jedenáct přesných zásahů. „V první půli nám to tam ještě nepadalo. Pak už ve druhém poločase soupeř odpadl fyzicky a už to šlo. My máme mladý tým a měli jsme spoustu energie,“ podotkl šestigólový střelec.

OKRES: Lídr přišel o dva body, Křinec naděloval v Hrubém Jeseníku

Na kontě má už v právě probíhajícím ročníku třiadvacet branek. O tři více než druhý Frohna. „Tuto statistiku sleduji. Víc se ale zaměřuji na týmové výkony. Tohle je třešnička na dortu,“ řekl dvacetiletý budiměřický fotbalista.

Jeho tým vede tabulku skupiny B s desetibodovým náskokem. „Každopádně je naším cílem postup. S tím jsme do toho šli. Chtěl bych poděkovat Lubovi Nepovímovi, že mě přetáhl z Polabanu, abych šel týmu pomoci. A také Martinu Herčíkovi, jaký tým složili. Bereme jen postup,“ řekl odhodlaně Luxemburk.

Odchovanec budiměřického fotbalu hrál jako mládežník za Polaban Nymburk. „Tam jsem odešel jako mladší žák. Zůstal jsem tak i v dorostu a rok pak jako dospělý. A potom jsem se vrátil do Budiměřic,“ popsal své hráčské kroky Kanonýr Deníku.

Mezi mládežníky se nejvíce dařilo Jiřímu Klicperovi ze sdruženého týmu Kostomlaty/Stratov. V zápase okresní soutěže starších žáků 7+1 dal deset gólů.