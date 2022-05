Všude je zvykem za takový počin něco v kabině zaplatit, ve Třech Dvorech mu gólová nadílka projde. „Naštěstí tady u nás nic neplatíme. Takže mě nikdo neskásne,“ usmál se mladík.

Ani žádné velké projevy spokojenosti a obdivu se mu od spoluhráčů nedostalo. „Asi jsou na to zvyklí. Už ode mě góly čekají,“ přidal.

Jedna branka na výhru nestačila. Býchory v Městci remizovaly

Každý střelec potřebuje dobré přihrávky, kanonýři mají často svého dvorního nahrávače. „U nás jsou všichni výborní. Ale Láďa Novák, to je klasika,“ usmál se čtyřiadvacetiletý borec, který má rád sport a rybaření, na zápasy nyní dojíždí z Poděbrad, kde bydlí.

S fotbalem začínal ve Třech Dvorech, na půl roku se přesunul do Polep. A mládežnické roky trávil také v Kolíně. „To bylo ale jen v žácích,“ podotkl Fila.

O každého takového střelce se musí zákonitě zajímat v jiných klubech. Dostává třídvorský bombér nabídky? „Úplně ne. Občas se sice někdo zmíní, že bych mohl jít tam nebo tam, že bych to mohl někde zkusit. Ale já jsem takový domácí typ. Možná by také záleželo na tom, jaká soutěž by to byla,“ dodal fotbalista Jiří Fila.

Mezi mládežníky se nejvíce činil v okresním přeboru mladších žáků Jakub Dolanský, v dresu Velkého Oseka nastřílel šest gólů.