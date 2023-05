Se střílením gólů nemá Fila žádný problém. Bez větších potíží si tak vybaví, kdy se mu toto stalo naposledy. „Tuším, že to bylo tak tři sezony zpátky. To jich bylo deset za rezervu. Bohužel na další si budu muset počkat. Šest branek se přece jen nedává každý zápas,“ je si vědom kanonýr třídvorského mužstva.

V minulosti si už titul Kanonýra vysloužil, placení ho minulo. Teď už se sáhnutí do peněženky nevyhne. „Od nové sezony máme tabulky. Takže tentokrát už zaplatím za hattrick. Vlastně dva,“ směje si čtyřiadvacetiletý fotbalista.

Na kontě má v právě probíhajícím ročníku už třiatřicet gólů. „S jídlem roste chuť, takže bych to rád překonal. Na druhou stranu jsem přece jen spokojený, nevím, jestli se mi někdy povedlo vstřelit třicet tři branek za sezonu. Takže ano, jsem spokojený. Nesmím ale vynechat ostatní. Bez nich bych to nenastřílel a zásluha je to rozhodně týmová,“ nezapomněl na to, že jeden hráč sám nic nezmůže.

Přestože dává každou sezonu spoustu branek, stále zůstává ve Třech Dvorech. I když nabídky jiných klubů stále jsou. „Tři Dvory jsou můj domov, takže hraji za klub, ke kterému mám vztah. Nabídky byly, ale prioritou bylo zdraví. Jakmile se dá vše do pořádku, mohu nad tím začít uvažovat,“ řekl milovník rybaření.

Od začátku bylo jasné, jakým směrem se bude utkání třetí třídy ubírat. Velkou radost z vítězství i nastřílených gólů ale pokazilo zranění spoluhráče. „Chtěli jsme dát více branek a to se nám taky povedlo. Ohlas by byl od spoluhráčů určitě větší, ale pozornost jsme směřovali spíše k našemu brankáři. Ten si v poslední minutě bohužel zlomil nohu, takže na oslavy nebyl čas, ani nálada,“ řekl fotbalista, který je civilním povoláním stavební mistr.

První čtyři branky stihl nasázet za pouhých dvacet šest minut. To je parádní počin. „Cíl byl jasně daný. Dát soupeři co nejdříve branky a vytvořit si výhodu. Nechtěli jsme se trápit celý zápas s nejistým výsledkem. To se povedlo a my měli zápas v naší režii,“ těšilo šestigólového kanonýra.

A jaké góly dává nejčastěji? „Nejvíce využívám asi rychlosti. Dlouhý míč za obranu je taková klasika, ale je to vždy individuální. Někdy se prostě člověk souboji nevyhne,“ dodal fotbalista Jiří Fila.

