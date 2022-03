Velim vlétla do sezony jak se patří na první tým tabulky. V poločase vedla o tři branky, po změně stran přidala další čtyři. Její kanonáda nyní nahání hrůzu dalším celkům. „Je jasné, že jsme rádi, že jsme takto začali. Všechno jsme v přípravě směřovali k tomu, abychom první jarní zápas zvládli. Začátek je pokaždé důležitý a že se to povedlo takto, to je paráda. Těžko na takovém zápase hledat negativa,“ uvedl pětigólový střelec, pro kterého to není poprvé, co se mu něco podobného stalo. „Je to sice výjimečné, ale už se mi to ve Velimi stalo. Bylo to asi před dvěma roky. Je to fajn, ale já bych to nepřeceňoval. Samozřejmě to hezky vypadá a jsem za to rád,“ culil se Jícha.