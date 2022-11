„Zápas to byl jednoduchý. Ani jsme to tak snadné nečekali,“ uvedl Jakub Kovařík, autor hattricku. „Se stejným soupeřem jsme hráli před soutěží poslední přátelák a vyhráli jsme ho 8:5. Tentokrát jsme dali zase dost gólů, i když jsme měli nějaké absence,“ přidal Kovařík, pro kterého to byl první hattrick mezi dospělými. „Je to tak. Mezi muži jsem ho nikdy nedal. Naposledy to bylo možná někdy v přípravce,“ usmíval se autor pěti podzimních branek.