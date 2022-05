Je odchovancem Kropáčovy Vrutice. Odtud zamířil do mládeže Mladé Boleslavi, z ní se později přesunul do Benátek nad Jizerou. A následně zakotvil ve Strakách, které hrají třetí okresní třídu. A Dominiku Truksovi se o posledním víkendu dařilo náramně, v dresu rezervy nastřílel pět gólů do sítě předposledních Netřebic při výhře svého týmu 6:2. „Tolik gólů jsem dal naposledy v dorostu. A bylo jich rovnou šest,“ pochlubil se čtyřiadvacetiletý fotbalista Strak. „Za dospělé je to poprvé,“ přidal.

Navíc svých pět zásahů vměstnal do pouhých patnácti minut. S tím by měl problém i hvězdný Cristiano Ronaldo. „Trenér mě poslal na hřiště asi v pětatřicáté minutě, kdy jsme dva nula prohrávali. Vběhnul jsem tam a první gól jsem dal z trestného kopu. No a pak přišla Csaplárova past. Kluci mi to dávali za obranu a já jsem jen využil svojí rychlosti,“ culil se autor pěti branek.

Chvála od spoluhráčů na sebe nenechala pochopitelně dlouho čekat. „Kluci z béčka mi děkovali, že jsem si přišel zahrát a že jsem jim pomohl. Kluci z áčka, za které hraju, si ze mě utahovali a chtěli, abych dal deset gólů,“ prozradil Truksa. „Já už jsem ale nemohl a šel jsem zase střídat.“

Den předtím nastoupil za stracký A tým, kde se trefil třikrát. I to bylo téma v kabině. Straky vyhrály ve Všechlapech 7:2. „Nějaké fórky padly i na toto téma. Každopádně osm gólů za víkend se mi nastřílet ještě nepodařilo,“ uznal zaměstnanec Škodovky a dálkový student.

Toho také nemine „pokuta“ v kabině. „Určitě budu platit, už jsem s tím byl obeznámen,“ smál se rychlonohý fotbalista. „Takže mi to vypočítali asi na čtyři stovky, mám platit jako za dva hattricky,“ řekl borec, podle jehož slov je právě rychlost jeho nejsilnější zbraní.

Vybral také nejhezčí víkendovou trefu. „Bylo to v zápase áčka. Obešel jsem asi šest hráčů a zakončil jsem střelou levačkou, tedy mojí slabší nohou. Míč šel od tyče do brány,“ popsal gól Truksa, mezi jehož největší záliby patří kolektivní sporty všeho druhu a pro mnoho lidí neoblíbený běh.

Pokud hráč střílí takové množství branek, nemůže uniknout zájmu jiných oddílů. „Teď jsem dostal jednu nabídku, bylo to od Čejetic, kam bych to měl z Mladé Boleslavi blíž. Je to stejná soutěž, ale já stejně asi nikam neodejdu,“ dodal Dominik Truksa.

Mezi mládežníky se nejvíce činil starší dorostenec David Pinksa, v dresu společného týmu Loučeň - Budiměřice nastřílel šest gólů.