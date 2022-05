Jeho góly jsou často velmi pěkné. To platí i o jeho prvním zásahu v utkání se Záryby. „Byl to špatně odkopnutý balon. A já jsem přehodil gólmana. Hlavně běžela asi čtyřicátá vteřina. Na ukazateli svítila první minuta. To se pak hraje líp,“ řekl borec, jehož parádní disciplínou jsou trestné kopy. Ty umí fakt precizně.

Jenže za svůj třígólový přírůstek bude muset také něco „šoupnout“ do hráčské pokladny. „To bohužel ano, to určitě. Tady ani nechceme hattrick dávat, protože za to platíme. A pak ještě za rozhovor,“ směje se třiatřicetiletý fotbalista.

V sedmi letech začínal s fotbalem na Střížkově, který se pak změnil na Bohemians Praha. Jenže on přesídlil do Sparty. „To bylo asi v osmi nebo devíti letech. Takže se považuji za odchovance Sparty. Tak jsem byl do osmnácti let. Poté jsem odešel do Velimi,“ popisoval své mládežnická léta Snop.

Právě Velim je jedna z jeho nejoblíbenějších adres, na kterou dodnes vzpomíná. „Do Velimi jsem šel po dorostu, strávil jsem tam pět sezon a měl i práci. V divizi jsme hráli nahoře, měli jsme tam dobrý tým. A pak vzpomínám na Admiru, kde byla super parta a skvělé podmínky. Postoupili jsme z divize do ČFL,“ vyzdvihl dvě povedená angažmá.

Nyní pomáhá mužstvu Sokolče k vítězství do I.A třídy. A jak se do klubu dostal? „Bylo to přes Máru Ramšáka, který se na mě chodil v deseti letech dívat ve Velimi,“ zasmál se Snop. „Ten mi napsal a nějak se to všechno sešlo. V Újezdu to končilo, takže jsem šel tam,“ přidal sokolečský fotbalista, který má v letošní sezoně na kontě rovných dvacet přesných zásahů. „Mohlo jich být i víc. Ale zase mám asi čtyřicet asistencí,“ podotkl. „Takže spokojenost je. Zrovna jsme to počítali a já, Křivánek, Provazník, Javorek a Ramšák jsme dali dohromady asi sto dva gólů,“ přidal další zajímavost Snop.

Chvíli si zahrál také nejvyšší futsalovou soutěž za Spartu Praha. „To bylo ale asi jen čtyři měsíce. Trénovali jsme třeba v poledne a to nešlo. Zkušenost to byla dobrá, ale nějak mě to nechytlo,“ dodal David Snop.

