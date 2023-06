Teď je to poprvé, kdy se mi podařilo vstřelit čtyři góly. Vždy jsem byl spíše defenzivní hráč, takže jsem moc gólů nedával. Ale pod vedením trenéra Ptáčka, který mě vysunul na ofenzivní pozici, se mi podařilo nějaké góly vstřelit. A tento zápas se obzvlášť vydařil.

Musel jste něco zaplatiti do hráčské kasy?

Samozřejmě že do hráčské kasy něco padne. Jak za rozhovor, tak za čtyři branky. Ale to platí i pro spoluhráče, kterým se zápas povedl, jako je například Jirka Ceral.

Co na to říkali spoluhráči?

Myslím, že spoluhráči jsou hlavně rádi, že jsme sezonu úspěšně zakončili v čele tabulky, a góly byly jen vizitka, jak kvalitní kádr ve Velimi máme.

Čtyři kola před koncem by si asi nikdo nevsadil, že ještě dotáhnete Vrdy, které na vás měly náskok pěti bodů. Věřil jste?

Popravdě jsem na začátku sezony věřil, že se budeme prát o přední příčku tabulky. A nakonec jsme to i potvrdili výhrou vzájemných zápasů a celé soutěži. Za mě nadměrná spokojenost.

Co jste si se spoluhráči říkali, když Vrdy tak ztrácely a vaše šance na první flek postupně přicházela?

Vždy bylo dobré po vyhraném zápase zjistit, že tým na první příčce ztrácí body, a nás to potom hnalo dopředu. Každý z nás si říkal, jsme takhle blízko, proč to nedotáhnout do konce. A to jsme udělali.

Ve Vykáni jste měli parádní vstup do zápasu, za pět minut jste vedli o tři góly…

Vstup do zápasu je vždy důležitý, od něj se odvíjí celý zápas a my toho využili na jedničku. Proměnili jsme svoje šance a ve druhé půlce už jsme se neohlíželi zpět.

Nakonec jste vyhráli jasně 10:2. Bylo to hodně snadné utkání?

Žádné utkání není snadné, ale věděli jsme, o co nám jde a tak jsme do zápasu nastoupili poctivě. Zápas jsme si pohlídali i přes mírná škobrtnutí v prvním poločase.

VIZITKA

Bydliště: Velim

Narozen: Kolín

Zaměstnání: stavební technik

Znamení: Střelec

Záliby: sport

Oblíbené jídlo: špagety

Oblíbené pití: pivo

Oblíbený film: žádný

Oblíbená hudba: pop

