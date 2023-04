Jeho zkušenosti jsou neoddiskutovatelné. Řídí hru diriguje spoluhráče, a navíc střílí branky. Na kontě jich má i s těmi třemi posledními celkem dvanáct. „Myslím, že by to mohlo být i lepší. Ale ani ne tak gólově, jako spíš bodově v tabulce,“ nemyslí jen na své gólové statistiky pečecký ofenzivní fotbalista.

Jeho hattrick do sítě Plaňan znamenal výhru. A to je cenné. „Ani si nevzpomenu, kdy jsem dal tři góly. Určitě to ale bylo minulou sezonu,“ hlesl Brunclík.

Těžko by vybíral, který ze tří víkendových gólů byl nejhezčí. Ani se o to nepokusil, upřednostnil týmový výkon a výsledek. „Na krásu nehraju. Hlavně, že to tam spadne, všech gólů si cením stejně,“ uvedl sedmatřicetiletý borec.

Vyhrát derby je vždy velká radost. Kluby od sebe dělí pět kilometrů, rivalita je velká. „Těch gólů ale mohlo být víc. Potřebovali jsme s Plaňany vyhrát a můj hattrick pomohl,“ řekl skromně „Bruno“, který své zkušenosti předává mladším spoluhráčům. „No… Snažím se jim něco vštěpovat do hlavy, ale jestli si z toho něco vezmou, to už je na nich,“ má jasno pečecký šutér.

Velkou část své profesionální kariéry strávil v Mladé Boleslavi. A možná těch sezon mohlo být ještě daleko víc. „Musím uznat, že to byly hezké časy. Asi jsem tomu mohl dát víc. Ale jsem spokojený s tím, jak to bylo,“ podotkl bývalý ligový fotbalista.

Ve své kariéře prošel také kolínskou Spartou, kde strávil na sklonku své kariéry ve vyšších soutěžích dvě sezony. „To byla moje srdeční záležitost. Mohl jsem tam vydržet i dýl. Ale pak se naše cesty rozešly. Byla to jedna z mých nejlepších štací,“ dodal David Brunclík.

V Mladé Boleslavi nakoukl do velkého fotbalu v roce 2004, o dva roky později odešel na hostování do Blšan. Následovalo Kladno, Čáslav nebo Ústí nad Labem. Pak se více prosadil ve městě automobilů, zkusil si i dres Českých Budějovic. Poté se vrátil domů do Kolína.

