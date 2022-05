Zkušený borec ví zcela jistě, že čtyři branky mezi muži nikdy nedal. „To určitě ne. Naposledy tak někdy v žácích. Ale mezi dospělými rozhodně ne,“ uvedl přesvědčivě Borek, který tak v utkání s Kluky na jejich půdě zastoupil zraněného ostrostřelce Kacafírka. „Asi to tak může být. Já jsem ale spíše ten, kdo góly připravuje. Teď mi zápas vyšel i střelecky,“ usmál se středopolař Červených Janovic, suveréna soutěže kráčejícím mílovými kroky za postupem do okresního přeboru.

Za hattrick se v Červených Janovicích platí tři stovky do hráčské kasy, placení nemine ani Borka. „Čtyři góly v sazebníku nejsou. Ale něco budu muset zaplatit,“ řekl.

Odchovanec Toužimi na západě Čech bydlí už patnáct let v Praze, odkud do Červených Janovic dojíždí. Angažmá okolo exligistů Řepky, Jiránka a spol si užívá. „Paradoxně jsem hrál předtím v Horkách divizi, ale přijde mi, že si teď zahraji lepší fotbal než v divizi,“ má jasno šestatřicetiletý fotbalista.

Je jasné, že si někdo může říkat, že přestup z divize rovnou do třetí třídy je pořádný sešup. Borek však tuto věc bere s nadhledem. „Může se to tak někomu zdát, ale už mám svůj věk. Mojí prioritou už není hrát fotbal na vyšší úrovni, k tomu mě trochu trápí i zranění, takže bych naplno a častěji nemohl trénovat. Ozval se mi Štěpán Kacafírek a dohodli jsme se. Alespoň mám více času na rodinu. Fotbal byl můj život, teď už to takové není,“ přiznal borec, který si zahrál za Duklu Praha nebo plzeňskou Viktorku.

A právě na Duklu vzpomíná v tom nejlepším. „Byl jsem tam jeden rok. Díky tomu jsem se dostal do zahraničí, tři roky jsem strávil v Turecku. Na Dukle to bylo výborné angažmá, na to vzpomínám v tom nejlepším,“ dodal fotbalista Tomáš Borek.

