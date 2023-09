Dalšími zápasy všech soutěží pokračuje o víkendu fotbalová sezona. Příznivci kopané mají z čeho vybírat. Jediné okresní derby krajských soutěží nabízí I.B třída, do Peček míří Býchory. Na hřiště velimské rezervy přijede Pátek.

Ilustrační foto | Foto: Foto: DENÍK/Vladimír Malinovský

SOBOTA

Divize B: Cheb – Český Brod (16)

Krajský přebor: Tuchlovice - Velim

I.B třída skupina C: Ostrá - Jestřabí Lhota

I.B třída – skupina D: Jevany – Červené Janovice (13)

Okresní přebor: Český Brod B – Cerhenice, Ratboř – Polepy, Nová Ves – Zásmuky, Štítarský SK – Velký Osek

III. třída – skupina A: Žiželice – Tři Dvory

III. třída – skupina B: Kozojedy – Tuklaty, Velké Chvalovice – Třebovle, Liblice – Chotutice, Radim – Kouřim B, Křečhoř – Pečky B

IV. třída – skupina A: Býchory B – Ovčáry, Hradišťko má volno

IV. třída - skupina B: Dolní Chvatliny – Dobré Pole, Cerhenice B – Svojšice, Plaňany B mají volno, Vrbová Lhota – Libodřice B

NEDĚLE

ČFL – skupina B: Mladá Boleslav B – Kolín (10.15)

I. B třída – skupina C: Jíkev – Plaňany, Velim B – Pátek, Pečky - Býchory

Okresní přebor: Kouřim – Červené Pečky, Nučice – Krakovany, Tuchoraz - Libodřice

III. třída – skupina A: Sendražice – Starý Kolín (14), Veltruby – Bečváry, Nebovidy – Velký Osek B, Týnec nad Labem – Jestřabí Lhota B, Veletov – Konárovice, Štítarský SK B – Krakovany B

III. třída – skupina B: Jevany B – Rostoklaty (14), Dobřichov - Břežany

IV. třída – skupina A: Bělušice – Krakovany C, Ratboř B – Kořenice, Radovesnice – Volárna, Sendražice B – Červené Pečky B, Lošany – Tři Dvory B

IV. třída skupina B: Tismice – Zásmuky B (14), Horní Kruty – Radim B, Český Brod C - Ždánice

Pokud není uvedeno v závorce jinak, začínají zápasy v 16.30 hodin.