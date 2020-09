Kam na fotbal: V I.B třídě se bude hrát okresní derby. Liblice jedou do Peček

Okresní celky hrající divizi v minulém kole zvítězily a na to budou chtít navázat i ve třetím kole soutěže. Český Brod hraje v sobotu „doma“ v azylu v Sokolči s týmem Štětí, kolínská Sparta jede v neděli do Hlinska. Velim hrající nejvyšší krajskou soutěž zamíří do Poříčí nad Sázavou, kde se utkání s Nespeky. Rezerva Českého Brodu bude hrát „doma“ v Kounicích s Poříčím nad Sázavou.

Ilustrační foto | Foto: Foto: DENÍK/Vladimír Malinovský