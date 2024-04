Víkendové menu fotbalových soutěží nabízí z pohledu okresních celků spoustu zajímavých střetnutí. Stačí si jen vybrat to pravé utkání, které vás zaujme. A že je z čeho vybírat.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Ratboř - Krakovany (3:2) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

V sobotním dopoledni bude hrát doma třetiligová Sparta Kolín, ta bude hostit béčko Mladé Boleslavi. Náskok Kolína na soupeře činí pět bodů a čtyři příčky v tabulce skupiny B. Ideální možnost připsat si do tabulky divizní skupiny B mají fotbalisté Českého Brodu, kteří přivítají předposlední Cheb. Oba celky dělí dvanáct bodů. Po třech porážkách v řadě už by měla přepnout na vyšší rychlostní stupeň Velim, když bude hrát na svém trávníku. V sobotu hostí Tuchlovice, souseda z tabulky. Velim na svého soka ztrácí dva body. V krajské I.B třídě dojde na okresní derby, Býchory hostí Pečky.

SOBOTA

ČFL – skupina B: Kolín – Mladá Boleslav B (10.30)

Divize B: Český Brod - Cheb

Krajský přebor: Velim - Tuchlovice

I.B třída skupina C: Pátek – Velim B

I.B třída – skupina D: Červené Janovice – Jevany (12.30)

Okresní přebor: Libodřice – Tuchoraz, Zásmuky – Nová Ves, Červené Pečky – Kouřim, Cerhenice – Český Brod B, Velký Osek – Štítarský SK, Krakovany - Nučice

III. třída – skupina A: Tři Dvory - Žiželice

III. třída – skupina B: Kouřim B – Radim, Rostoklaty – Jevany B, Třebovle – Velké Chvalovice, Tuklaty – Kozojedy, Břežany – Dobřichov, Chotutice - Liblice

IV. třída – skupina A: Krakovany C – Bělušice, Ovčáry – Býchory B, Hradišťko má volno

IV. třída - skupina B: Dobré Pole – Dolní Chvatliny, Svojšice – Cerhenice B, Ždánice – Český Brod C, Radim B – Horní Kruty

NEDĚLE

I. B třída – skupina C: Býchory – Pečky, Plaňany – Jíkev, Jestřabí Lhota - Ostrá

Okresní přebor: Polepy - Ratboř

III. třída – skupina A: Jestřabí Lhota B – Týnec nad Labem (14), Bečváry – Veltruby, Krakovany B – Štítarský SK B, Starý Kolín – Sendražice, Velký Osek B – Nebovidy, Veletov - Konárovice

III. třída – skupina B: Pečky B - Křečhoř

IV. třída – skupina A: Červené Pečky B – Sendražice B, Tři Dvory B – Lošany, Kořenice – Ratboř B, Volárna má volno

IV. třída skupina B: Plaňany B mají volno, Vrbová Lhota – Libodřice B, Zásmuky B - Tismice

Pokud není uvedeno v závorce jinak, začínají zápasy v 16.30 hodin, okresní soutěže začnou v 17 hodin.