Kam na fotbal: Divizní Český Brod začne ve Slaném, Velim v Sedlčanech

A je to tady, fotbaloví příznivci se po dlouhé zimní přestávce zase dočkali. Česká fotbalová liga se rozjela minulý týden, o následujícím víkendu se rozeběhnou také divize, krajský přebor a I.A třídy. A to znamená jediné – do bojů o první jarní mistrovské body zasáhnou okresní celky. A že sezona začíná pěkně zhurta. Na programu je hned několik velice zajímavých střetnutí. Divizní Český Brod jede do Slaného, velimský celek zamíří do Sedlčan. A kolínská Sparta hraje v České Lípě.