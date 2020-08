Kam na fotbal: Divizní Český Brod hraje v azylu v Sokolči, Kolín jede ven

A je to zase tady. Po hodně dlouhé pauze mohou fotbaloví příznivci vyrazit na stadiony a sledovat borce bojující o mistrovské body. Okresní celky jdou do boje. Už v pátek v podvečer sehraje první mistrovský mač Velim, která zamíří do Klíčan. Divizní Český Brod začne v azylu v Sokolči v sobotu, kdy se postaví týmu Loun. Kolínská Sparta pojede na startu sezony k soupeři, v sobotu dopoledne se představí na půdě Velkých Hamrů.

Ilustrační foto | Foto: Foto: DENÍK/Vladimír Malinovský