A je tady poslední kolo podzimní části fotbalové sezony. Okresní celky sehrají závěrečné zápasy, nabídka utkání je ale opět pestrá a plná zajímavých duelů. Český Brod nutně potřebuje bodovat, v divizním střetnutí hostí Louny. Býchory hostí v okresním derby a souboji nováčků I.B třídy Jestřabí Lhotu.

SOBOTA

ČFL – skupina B: Brozany - Kolín

Divize B: Český Brod - Louny

Krajský přebor: Tochovice - Velim

I.B třída skupina C: Rožďalovice – Pečky, Pátek - Plaňany

I.B třída – skupina D: Jevany – Jesenice (10)

Okresní přebor: Polepy – Český Brod (10.15), Tuchoraz – Kouřim (11), Zásmuky – Cerhenice, Červené Pečky – Velký Osek, Ratboř – Štítarský SK, Libodřice – Nučice, Krakovany – Nová Ves

III. třída – skupina A: Konárovice – Štítarský SK B, Tři Dvory – Jestřabí Lhota B

III. třída – skupina B: Třebovle – Kozojedy, Kouřim B – Chotutice, Tuklaty – Radim, Jevany B – Dobřichov, Rostoklaty - Liblice

IV. třída – skupina A: Červené Pečky B – Ovčáry (10.15), Hradišťko – Sendražice B, Bělušice mají volno, Kořenice – Radovesnice, Krakovany C - Lošany

IV. třída - skupina B: Libodřice B – Dolní Chvatliny (10.15), Cerhenice B mají volno, Dobré Pole – Tismice, Svojšice – Český Brod C, Radim B – Plaňany B

NEDĚLE

I. B třída – skupina C: Býchory – Jestřabí Lhota, Semice – Velim B

III. třída – skupina A: Bečváry - Týnec nad Labem, Veltruby – Nebovidy, Starý Kolín – Velký Osek B, Krakovany B – Žiželice, Veletov - Sendražice

III. třída – skupina B: Pečky B – Břežany, Velké Chvalovice - Křečhoř

IV. třída – skupina A: Ratboř B – Býchory B, Tři Dvory B - Volárna

IV. třída skupina B: Vrbová Lhota – Horní Kruty, Zásmuky B - Ždánice

Pokud není uvedeno v závorce jinak, začínají zápasy ve 14 hodin.