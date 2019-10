SOBOTA

Divize – skupina B: Kladno – SK Český Brod (10.15), divize – skupina C: FK Kolín – Trutnov (10.15), I.A třída – skupina B: Dolnobousovský SK – SK Český Brod B, I.B třída – skupina C: TJ Tři Dvory – Suchdol, TJ Liblice – Vrdy, I.B třída – skupina D: TJ FC Jevany – Olbramovice, okresní přebor: Bečváry – Tuklaty, Červené Pečky-Pašinka – Kouřim, Dobré Pole – Velim B, Ratboř – Žiželice, Jestřabí Lhota – Tuchoraz, III. třída – skupina A: Velký Osek – Konárovice (10.15), Jestřabí Lhota B – Nová Ves (13), Sendražice – Polepy, Nebovidy – Veltruby, Cerhenice – Hradištko, III. třída – skupina B: Kouřim B – Svojšice, Třebovle – Tismice, Břežany – Český Brod C, Radim – Dobřichov, Zásmuky – Kozojedy, Chotutice – Rostoklaty, IV. třída – skupina A: Hradčany – Ohaře, Býchory B – Týnec n. L. B, IV. třída – skupina B: Dolní Chvatliny – Vrbová Lhota, Kšely – Libodřice B, Lošany mají volno.

NEDĚLE

Krajský přebor: FC Velim – Nové Strašecí, I.B třída – skupina C: TJ Sokol Býchory – Semice, AFK Pečky – Pátek, okresní přebor: Nučice – Libodřice, Plaňany – Krakovany, III. třída – skupina A: Ovčáry – Týnec nad Labem, Křečhoř – Štítarský SK, III. třída – skupina B: Liblice B – Pečky B, IV. třída – skupina A: Červené Pečky-Pašinka B – Krakovany B (14), Radovesnice – Hradištko B, Velký Osek B – Volárna, Tři Dvory B – Němčice, Starý Kolín – Bělušice, IV. třída – skupina B: Kořenice – Ždánice, Horní Kruty – Nučice B, Tuklaty B – Velké Chvalovice.

Pokud není uvedeno v závorce jinak, začínají zápasy v 15.30 hodin.