Fotbalu se věnuje od útlého mládí. Když byl v dorostu, musel ale ze zdravotních důvodů s aktivní činností skončit. Láska k nejpopulárnějšímu sportu ho ale neopustila. Stal se funkcionářem. „Tím jsem byl čtyřicet dva let,“ podotkl.

Nebyl pouze bafuňářem, dal se také na dráhu rozhodčího. „Pískal jsem devatenáct let a poté byl šest let instruktorem,“ vzpomíná osmašedesátiletý muž.

Dnes už ale aktivní není. Alespoň co se týká funkcí. Jinak na zápasy jezdí pravidelně každou sobotu a neděli. „Za víkend navštívím i čtyři fotbaly. Nejčastěji jezdím do Kolína, Kutné Hory, Čáslavi a Chlumce nad Cidlinou. Když mi to vyjde, chodím i na zápasy okresních soutěží. Nejvíc do Nebovid a Červených Peček,“ vyjmenoval nejoblíbenější destinace Josef Kalenda.

Velkou radost mu dělá vnuk Ondřej Barták, který od mládí působil v Kolíně, pak se přesunul do Mladé Boleslavi. Dokonce nastupoval i v mládežnických reprezentacích a párkrát byl na stáži v Anglii. V současné době chytá za divizní Čáslav.

„S Ondrou jsem projezdil kus světa. Jsem rád, že se mu ve fotbale daří a že ho baví. Jsem jeho velký fanoušek,“ říká hrdě muž, který bydlí v Dolanech nedaleko Kolína.

Díky vážné situaci v těchto dnech na fotbal nemůže, zahálet ale nebude. „Budu se věnovat rodině a zahrádce. Manželka aspoň bude ráda, že mě má chvíli pod dozorem,“ směje se Josef Kalenda.

Snad bude mít důvod k úsměvu i v následujících dnech a týdnech.

„Věřím, že to v dubnu vypukne a když se bude hrát ve středu a o víkendu, sezona se stačí dohrát,“ konstatoval Josef Kalenda.