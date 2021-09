A favorit se na vítězství pořádně nadřel. Byl aktivnější a častěji s míčem u nohy, ale obranná práce Kolína byla výborná. Defenzivní hráz povolila ve 23. minutě, kdy parádní kombinaci proměnil ve vedou branku Ruml. Kolín to nezlomilo. Chvíli před poločasem vyrobil fatální hrubku hostující gólman Šťovíček, kterého obral o míč Pelyak a poslal jej do odkryté brány.

Domácí dlouho a statečně odolávali, mezi diváky se už nahlas mluvilo o možném vyřazení favorita na penalty jako před rokem, co Kolín poslal ze soutěže prvoligové Pardubice. Tyto myšlenky ale uťal sedm minut před koncem Faleye.

Kolín si ještě vynutil velký tlak, ale Pavla Čapka vychytal parádně Šťovíček, který tak napravil svoji hrubici z prvního poločasu. K senzaci chyběl krůček…

„Nastoupili jsme trochu defenzivněji, což si myslím, že bylo poznat. Myslím si ale, že jsme byli důstojným soupeřem vedoucímu celku druhé ligy. S výkonem, který kluci odvedli, jsem spokojený. Víceméně do posledních vteřin jsme to udělali napínavé a zkusili jsme alespoň vyrovnat. Chtěli jsme ukázat divákům, že umíme hrát i těžké zápasy a myslím, že se to povedlo. Gratuluji soupeři k postupu a v neděli hrajeme zase,“ konstatoval po utkání kolínský trenér Petr Pavlík.



„Těžký zápas s bojovným soupeřem a na poměrně těžkém terénu. My jsme splnili povinnost a v podstatě jediné pozitivum ze zápasu je to, že se nikdo nezranil. Doufám, že se tímhle zápasem zase vrátíme z oblak na zem a budeme se připravovat na Líšeň. Možná si Kolín zasloužil alespoň do prodloužení, ale tak to je,“ vyprávěl po zápase kormidelník postupující Dukly Bohuslav Pilný, který v minulosti působil také v Kolíně.

Branky: 41. Pelyak – 23. Ruml, 83. Faleye. Diváci: 570. Poločas: 1:1.

Sparta Kolín: Kubát – A. Čapek, Koděra (67. Vojta, 88. Milec), Šindelář, Vondráček (67. P. Čapek), Hudec, Hakl, Pelyak, Vácha, Bareš (82. Sodoma), Soběslav.

Dukla Praha: Šťovíček – Piroch (46. Kulhánek), Peterka, Kozma (79. Kott), Faleye, Ruml (46. Barac), Kim, Souček, Pázler (66. Adediran), Konan, Buchvaldek.