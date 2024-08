V letním okně volných přestupů jsme vyměnil fotbalovou adresu, z Kutné Hory jste přestoupil do Velimi. Co vás k tomu vedlo?

Nabídku přestoupit do Velimi jsem vzal jako velkou fotbalovou výzvu, že ještě nepatřím do starého železa a můžu stále hrát krajský přebor. Doma jsem měl plnou podporu od manželky, tak jsem do toho šel. Doufám, že budu pro tým platným hráčem a pomůžu Velimi hrát o špičku tabulky.

Ve Velimi jste už působil. Potkal jste v kabině někoho, s kým jste už dříve hrál?

Ano potkal, Luboše Svobodu, který s týmem absolvoval trénink a následně víkendový zápas. Pár kluků hraje za B tým, tak jsem byl také rád, že jsem je po dlouhé době viděl. Ve Velimi jsem působil, když mi bylo dvacet let a teď ve třiceti sedmi jsem nejstarší hráč v kabině, tak si na novou roli zvykám (smích).

Určitě se od vás očekávají góly. Jste na to připravený?

Ano jsem a doufám, že navážu na poslední půlrok, kdy se mi gólově dařilo. Samozřejmě, že trochu tlak cítím, ale to má asi každý útočník.

Velim má každou sezonu ty nejvyšší ambice. Věříte, že je bude naplňovat i v nadcházejícím soutěžním ročníku?

Samozřejmě, že věřím. Snažíme se pro to dělat maximum na trénincích i na hřišti. Chceme hrát o nejvyšší příčky v soutěži. Tým na krajský přebor je podle mého názoru nadstandardní.

V poslední sezoně jste zažil sestup z týmem Kutné Hory. Jak těžké bylo skousnout sešup o soutěž níž?

Bylo to pro mě obrovsky těžké, nikdo nechce být podepsán pod sestupem klubu ze soutěže. Prali jsme se o záchranu do posledních kol, ale bohužel to nestačilo. Tým je sestaven hodně z mladých hráčů a svoji sílu ukáže za pár let. Klukům na dálku fandím a držím palce v brzký návrat o soutěž výš.

V létě se konal evropský šampionát. Komu jste kromě českého výběru fandil a jak se vám mistrovství zamlouvalo?

Líbili se mi Španělé už od začátku šampionátu, hráli fotbal, na který byla radost se koukat. Ostatní týmy mě moc nebavily. Šampionát mi přišel hodně svázaný taktikou. Španělsko vyhrálo naprosto zaslouženě.

Skončila také doba dovolených. Jak jste si od fotbalu odpočinul a kde jste dovolenou trávil?

Dovolenou jsme trávili s rodinou v Chorvatsku a zde si užívali zaslouženého volna.

Vy jste také čerstvě otcem druhého potomka… Jak jste prožíval porod dcery?

Tak tohle bylo velké překvapení pro mě i manželku. To je tak, když jde manželka na kontrolu a za dvě hodiny rodíte. Dcera se nám narodila o měsíc před termínem, tak je to teď trochu náročnější. Manželka i dcera jsou v pořádku a to je nejdůležitější.