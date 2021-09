Jeho vrstevníci, ale třeba i ti o generaci mladší, už jen vysedávají podél zábradlí na fotbalových stadionech a popíjejí pivo. On ale stále běhá po trávnících. Za pár dní oslaví fotbalista Sadské Jan Cempírek šedesáté první narozeniny. A v tomto věku stále zvládne odehrát celé utkání v krajské I.B třídě. To se zdá až neuvěřitelné.

Fotbalová legenda Sadské Jan Cempírek (vpravo) | Foto: Foto: Michal Bílek

Ale je to tak. V prvních dvou zápasech letošní sezony nastoupil Cempírek v základní sestavě Sadské. A v ní se udržel v obou případech po celých devadesát minut. Ve třetím kole v základu nebyl, ale na trávník musel už v desáté minutě. „Normálně hraji za B tým, to mě jenom teď dvakrát přemluvili za áčko, protože jich bylo málo. Tak jsem jim šel pomoct. Ale je to velký rozdíl proti třetí třídě, takže šlo spíš o to to přežít. Ale dobré mužstvo jednoho dědu utáhne,“ usmívá se téměř jednašedesátiletý borec.