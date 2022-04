V Kolíně působí dva roky. Přišel z Motorletu Praha, předtím si vyzkoušel zahraniční angažmá ve Švýcarsku a Německu. „V Motorletu jsem byl dva roky. Pak jsem se vrátil domů do Kutné Hory. V tu dobu jsem byl v kontaktu s Jardou Havrdou (manažer Kolína), navíc jsem kolínský odchovanec,“ uvedl Vojta. „Obě zahraniční štace byly zajímavé. Větší fotbalová kvalita byla samozřejměv Německu, ale po osobní stránce bylo zase super Švýcarsko. Tam nás bylo dost Čechů, ale zase úroveň fotbalu nebyla tak vysoká,“ zavzpomínal na své zahraniční působení za pár dní jednatřicetiletý hráč.

Kolínský ofenzivní fotbalista vybral jako svůj nejhezčí gól z těchto tří hned ten první. „To byl určitě on. Pak ty dva moc pěkné nebyly. Druhý jsem dával do prázdné brány a třetí po chybě gólmana. A to jsem měl ještě další šance. Moje góly ale žádná velká krása nebyly, to náš střelec Jirka Sodoma střílí hezčí góly,“ usmál se hráč Kolína.

Je jasné, že za svůj střelecký počin bude muset něčím přispět do kabiny. „Kluci hned něco říkali. Asi to bude nějaké občerstvení. Musím říct manželce, aby něco upekla,“ zasmál se sympatický fotbalista.

Nezůstane ale jen u placení za hattrick. Jakub Vojta brzy oslaví jednatřicáté narozeniny, navíc po něm spoluhráči chtějí „odměnu“ za vítězství na půdě Kutné Hory ještě z předešlého kola. „To bude další příležitost něco přinést do kabiny,“ podotkl obchodní zástupce.

Kolínský tým bojuje na dálku o první příčku s Vysokým Mýtem. To v sobotu vyhrálo a dostalo se na chvíli na první pozici. Úkol zněl jasně: porazit Libiš a vrátit se do čela. Povedlo se více než dobře. „Je celkem náročné vědět, že musíme pořád vyhrávat. Musíme vyhrávat každý zápas. Ale máme kvalitu na to, abychom to zvládli, koukáme hlavně sami na sebe,“ uvedl střelec tří branek do sítě Libiše. „Když budeme pokračovat jako v zápase s Libiší, tak na postup máme. Snad oslavíme postup a nenecháme si to utéct,“ věří v úspěch týmu Jakub Vojta.